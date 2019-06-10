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вторник, 11 июня 2019 06:05

На перемене написала песню. Вся школа плакала

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22 музыкальных произведения за полтора года написала 9-летняя Маргарита КОСТЕНЕВА из Житомира. В прошлом месяце получила сертификат Национального реестра рекордов в номинации "Самый молодой композитор Украины".

- Никогда не замечала, что у Маргаритки есть талант к музыке, - рассказывает мать Ольга Костенева, 33 года. - Во втором классе учительница сказала: "У Маргариты хороший слух. Ее срочно надо отдавать в музыкальную школу, потому что там мало мест". Мы тогда жили в Новограде-Волынском, где одна школа искусств. Когда пришли туда, остались места только в классе фортепиано. Маргоша позанималась чуть больше года, а потом услышала бандуру. На ней играла учительница Валентина Ивановна, которая организовала в школе любительский детский ансамбль. Дочь сказала: "Мамочка, я хочу ходить на бандуру. Она звучит, как душа украинского народа". Думала, немного позанимается и оставит. Но нет. Маргоша быстро овладела бандурой и стала играть только на ней. Рада, что она научилась азам игры на клавишных инструментах. Сейчас пишет музыку для бандуры в сопровождении фортепиано.

Маргарита Костенева учится в Житомирской музыкальной школе им. Святослава Рихтера. Играет на бандуре, фортепиано и виолончели. Является лауреатом и победителем 45 всеукраинских и международных художественных конкурсов.

Первое музыкальное произведение написала в 8 лет.

- Как-то дома Маргоша наигрывала мелодию, которой я раньше не слышала, - говорит Ольга Костенева. - Спросила ее: "Это новое произведение, которое вы разбирали в школе?" Она сказала: "Нет, это я что-то придумываю". Я была в шоке. В конце концов у нее получился этюд с пассажами и пунктирным ритмом. Только сейчас понимаю, что он имел виртуозные манипуляции, был технически сложным. Однако учительнице он не понравился. Говорила: "Творчество - в сторону. Будем учить то, что я скажу". Но Маргаритка сочинила к нему стихотворение и сделала театрализованную постановку. С этим произведением взяла гран-при на Всеукраинском конкурсе "Жемчужина у моря" в Одессе. А потом написала еще две композиции. Учительница ей говорила: "Окончишь консерваторию, тогда будешь писать". Маргарита продолжала создавать музыку, но делиться с учительницей перестала. Впоследствии должны были перевести дочь в школу имени Святослава Рихтера. Ее директор дает Маргарите более часа музыкальной литературы, азы композиций и импровизаций. Недавно дочь сказала: "Мама, я хочу написать сочинение не только для бандуры в сопровождении фортепиано, а чтобы там звучала еще и виолончель". В мае она пошла учиться играть еще и на этом инструменте.

Мелодии приходят к Маргарите неожиданно. Она наигрывает, а я записываю на телефон. Как-то сделала это в холле музыкальной школы за 7 минут. Сказала: "Не знаю, что из этого получится. Но это будет вступление". Бывает, в десять вечера начинает что-то наигрывать, а заканчивает в час ночи. Недавно написала песню "Украинка всех времен". Слова веселые, а музыка - грустная, с гуцульскими нотками. Спросила учительницу по сольфеджио, как такое может быть. Ответила: "Маргарита создает украинизированную музыку".

- Иногда строки стихов приходят так быстро, я даже не успеваю записывать. Песню "Почему матерям пришла в сердце тревога" я написала на перемене. К этому побудила война на Донбассе. Переживаю из-за этого, потому что родилась в Донецке. Когда исполняла ее, плакала вся школа, - рассказывает Маргарита. - Иногда мелодии приходят, когда почти засыпаю. Бужу маму: "Что-то в голову пришло". Встаем и записываем. На установлении рекорда я играла свою музыкальную композицию "Аристократ". Мечтаю издать сборник музыкальных произведений, стать известным композитором и бандуристкой.

После получения сертификата мэр Житомира 47-летний Сергей Сухомлин выделил Маргарите Костеневой на новую бандуру 50 тыс. грн. Инструмент изготавливает киевский мастер Иван Ткаленко.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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