На Днепре образуются острова

За три года в центре Днепра в Киеве могут образоваться несколько десятков островов. Река быстро мелеет — сейчас в акватории есть 56 мелей глубиной по колени.

— Причина заиления - большое количество фосфатов, которые попадают в воду с канализационными стоками, — говорит 59-летний Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины. — Только в Киеве есть почти две тысячи автомоек, с которых стекает вода с моющими средствами. А те изготовлены из фосфатов, для водорослей это как удобрение. Днепр быстро зарастает. Сначала появятся небольшие растения, потом — густой камыш, деревья. Со временем вырастут полноценные острова.

— Чтобы остановить заиление Днепра, надо на законодательном уровне ограничить использование фосфатов, — говорит Сергей Щербак с коммунального предприятия "Плес", занимающегося водоемами. — Рыть более глубокий фарватер не стоит. Он ослабит мосты, потому что в него сыпется песок из-под опор. Со временем фарватер все равно заилится.

Мели в Днепре можно углубить. Для этого используют подводную роющую землю технику — земснаряды. В Украине такие есть, добывают речной песок.

— Чтобы спасти реку сейчас, надо найти компромисс с бизнесом, который имеет роющую землю технику, — говорит доктор географических наук Виктор Вишневский. — Предоставление права добывать песок должно сопровождаться обязанностями. Например, чтобы получить право добыть 100 тысяч кубометров песка, предприниматель должен расчистить какую-то часть мелей.