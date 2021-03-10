Мужчина 22 года мастерил храм из спичек

Харьковчанин 31-летний Владимир Гуськов 22 года мастерил храм из спичек. Также использовал бисер, стразы, пуговицы, стеклянные шары, цепочки, расчески, фольгу, сусальное золото, медные колокольчики, металлические крестики, зеркала, речные камни и трикотажную фурнитуру. Изделие попало в Национальный реестр рекордов.

- Храм стал рекордсменом из-за количества использованных материалов. Их насчитали 53, - рассказывает Владимир. - Внутри он также украшен. Имеет интерьер с иконами и подсветкой. Все двери и окна подвижны. Иконостас двухъярусный, пол выложен из бисера. Изготовил макет органа. В нем есть блок питания, по телефону можно подключить музыку.

Владимир Гуськов работает в IТ-сфере. Собор начал делать в 8 лет, когда посещал кружок дизайна.

- Сначала это должна была быть Андреевская церковь, - говорит. - Но вносил свои идеи, поэтому храм получился уникальный.