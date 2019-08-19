Морские карты с Крымом переделают

Украина запретила публиковать и продавать морские навигационные карты акватории Черного моря вокруг Крыма. С августа вокруг полуострова установили Морской режимный район.

Навигационные карты морских акваторий составляет предприятие Госгидрография. Обозначило акваторию вокруг Крыма розовым цветом — такие запрещено посещать.

— Вопреки Международному законодательству, Россия выпускает такие же карты, где Крым не является оккупированным. Это вводит корабли в заблуждение, создает навигационную опасность, — говорит Богдан Устименко из Госгидрографии. — Мы обратилась к Великобритании, Норвегии и Международной гидрографической организации. Просим изъять русские карты из международного обращения.

Решения украинских картографов подтвердили в Международной гидрографической организации. Созданная Организацией Объединенных Наций для контроля за морской навигацией 1948 года.

— ООН не признает аннексию Крыма, а организация не может оппонировать ООН, — говорит 60-летний Андрей Клименко, главный редактор портала "Блексиньюз". — На морских картах оккупация Крыма будет обозначена. Заходить в порты Крыма или нет — дело отдельных государств, судовладельцев, капитанов и штурманов судов.