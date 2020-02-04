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четверг, 06 февраля 2020 05:16

Михаил Стрелец выиграл 250 гривен

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- "Газету по-українськи" выписываем давно. У нас ее еще мать получала. За выигранные деньги подписались на этот год. Издание очень нравится, потому что в нем есть вести со всей Украины, — говорит 60-летний Михаил Стрелец из села Бутовка Сосницкого района на Черниговщине.

Он отправил подписную квитанцию на адрес редакции и выиграл 250 грн. Михаил Стрелец живет в браке с женой 55-летней Людмилой Васильевной.

- В октябре прошло 36 лет, как мы поженились. Мне тогда было 18, а Михаилу — 24, — рассказывает Людмила Васильевна. - Я училась в Соснице в сельскохозяйственном техникуме на бухгалтера. Когда родила ребенка, к нам приехала моя бабушка по маминой линии. Нянчила нашего сына. Впоследствии совхоз дал в селе служебную квартиру. Жили там лет семь, пока Михаилу не захотелось своего дома. Родители помогли купить. До сих пор живем в нем. Но я и сейчас скучаю по квартире. С ней связаны лучшие воспоминания. Там родился сын. Квартиру новые хозяева приватизировали и продали.

Михаил Стрелец имеет статус чернобыльца II категории. Был ликвидатором аварии на ЧАЭС.

— Муж всю жизнь проработал водителем, а я работала мастером в пекарне. Мы оба уже на пенсии. Младший сын еще не женат. Живет возле нас. Старший с семьей в Киеве. Внуков пока нет. А хочется понянчить, — говорит Людмила Стрелец.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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