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четверг, 03 июня 2021 07:11

Михаил Слабошпицкий не успел закончить роман

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Умер писатель и литературовед 74-летний Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ в Киеве 30 мая. У него был рак легких. Болел почти полгода.

- Вместе работали девять лет, - рассказывает писатель и редактор Павел Щирица, 39 лет. - Михаил Федотович был человеком-праздником. Умел генерировать идеи и воплощать их. Как-то с писателем Сергеем Грабарем зашли к нему на совещание. Во время разговора возникла идея, и Михаил Федотович сразу ее зажег. Сподвиг собственным примером действовать.

Слабошпицкий родился в селе Марьяновка Шполянского района Черкасской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал журналистом и редактором. Впоследствии возглавил столичное издательство "Ярославов Вал". Стал автором более 20 книг. За роман "Поэт из ада" получил Шевченковскую премию.

- У Михаила Федотовича было еще много планов. Писал роман с рабочим названием "Основное время". Завершить не успел, - говорит Щирица. - Был оптимистом. Не мог сидеть без дела. Часто работал и в выходные, и в праздники. Михаил Федотович говорил, что, наверное, был австрийским офицером в прошлой жизни - всегда обязательный, "застегнутый на все пуговицы". Заранее приходил на встречу и всех стремился к этому сподвигнуть.

Михаил Слабошпицкий был в браке четвертый раз. У него остались жена, писательница 60-летняя Светлана Короненко, дети: Мирослав - режиссер, Иванна - журналистка, Святослав - бизнесмен.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
03
июня

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