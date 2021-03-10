Михаил Киденько съедает килограмм сала за восемь минут

- Впервые попробовал сало в 2 года. Мать вспоминает, что в детстве без шкварки даже ложку супа в рот не брал, - говорит 49-летний Михаил Киденько из села Велицк Ковельского района на Волыни. Он трижды становился рекордсменом Украины по поеданию сала на скорость. Килограмм может съесть за 8 мин. и 51 с.

- В 2009 году были мои первые соревнования, - рассказывает Михаил Киденько. - Мы с отцом услышали о них по радио. Решил подать заявку. К конкурсу не готовился, потому и так сало ем ежедневно. Папа - заядлый охотник. В период соревнований сезон охоты был в самом разгаре. Но утром отец не пошел в лес. "Сказала мать ехать с тобой, чтобы не подавился салом на конкурсе", - объяснил.

В соревновании принимали участие 15 человек. На сцену выходили по трое. Должен был съесть килограмм несоленого сала.

- До меня рекорд по поеданию сала на скорость составлял 22 минуты. Его никто не мог побить три года. Я съел за 16 минут и 42 секунды. Серьезных конкурентов не было. Только один парень за то же время одолел половину, остальные не дотягивали. Мне повезло, потому что могу есть любое сало без хлеба. На конкурсе его режут прямо из свежего кабана. Такое не все могут съесть. Присоленное идет вкуснее и легче.

В следующем году Михаила пригласили в жюри конкурса.

- Я поехал с матерью, отцом и племянником. Взяли самогона домашнего, сала. Приехали еще друзья. Всех угощал. Не собирался соревноваться, поэтому спокойно ел сало с товарищами. Потом меня позвали на сцену, чтобы сказал несколько слов. После выступления предложили посоревноваться. Согласился. Ем, ем, ем сало и чувствую, что оно возвращается назад, потому что перед тем желудок набил. Пораспихивал его за щеками. Погонял-погонял и пережевал. Два куска упали на пол. Я их тоже доел, потому что боялся, что не засчитают. Побил тогда свой предыдущий рекорд - съел килограмм немного меньше чем за 11 минут. В следующем году результат улучшил. Тогда конкурс проводили в последний раз. Прекратили, потому спонсор поехал за границу, финансировать некому.

За победу каждый раз давали путевку. Первый раз поехал в Египет. Взял сало. Спрятал в туфли, чтобы провезти через границу. Уговорил мусульман попробовать. Были поражены. В отеле работала украинка. Пригласил ее в ресторан. Предложил сала. Сначала отказалась, а потом согласилась. Не могла поверить, что я за раз могу съесть килограмм. За второй выигрыш получил тур по странам Европы, а за третий - по Скандинавии. Благодаря салу объездил более 10 стран.

Михаил Киденько выращивает свиней. Имеет в селе магазин, в котором продает мясо и сало.

- Это семейное дело. Раньше папа этим занимался. Но два года тому назад у нас случилась беда. Перед Пасхой в ночь на пятницу в дом ворвались воры. Обычно в это время нас не было дома - ездили за покупками. Но тогда остались. Когда набросили мне на шею цепь, отец пришел на помощь. Его застрелили из пистолета. В меня выпустили семь пуль - в голову, грудь, ногу. Я чудом остался жив. А бандиты скрылись. Когда восстановился, продолжил семейное дело. Имею шесть свиней. Их держит сестра с мужем. Живут по соседству, почти на одном дворе. Все вместе ухаживаем за ними, тогда режем. Раньше, когда отец был жив, держали по четыре свиноматки. Каждая родила по 12 поросят. Немного продавали, немного оставляли.

Умею делать видов 10-15 сала - с аджикой, специями, петрушкой, чесноком, - продолжает. - Этому научила бабушка. В нашей семье издавна сало солили в бодне - деревянной дубовой бочке. Там и хранили, потому что холодильников не было. Стояло с зимы до осени. Могло пожелтеть, но не портилось. До сих пор так солю. Держу до трех недель и кладу в морозилку.

Михаил Киденько ест сало каждый день, потому что порекомендовал врач.

- Лучше всего это делать утром на голодный желудок. Сначала выпить воды, а через полчаса съесть два куска сала размером с спичечный коробок. Можно с хлебом. Так следует делать хотя бы три раза в неделю, но для меня это обычный завтрак. Это полезный для организма продукт, имеет много железа и других микроэлементов. Сало и мясо перестаю есть только в пост перед Пасхой.

Сало прокалывают спичкой

- Сало вкусное из свиньи, которую кормили натуральными продуктами. Если давать кукурузу, пшеницу, то сало будет мягкое. Также нужно, чтобы свинья была до года. Если младшая, уже не то. Покупая, надо обращать внимание на шкуру. Должна быть подкопченная на вид и с запахом дыма. Следует взять с собой спичку и засунуть ее в сало. Если легко прокалывается, то оно свежее, мягкое и вкусное. Если идет трудно - сало плохое. Я его различаю по запаху. Если пахнет, как курица-гриль, - значит некачественное.