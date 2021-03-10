Михаил Киденько съедает килограмм сала за восемь минут

 
Ексклюзивы
1/5
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Просмотров: 702
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1152
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1287
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2394
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1602
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2250
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 315
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2250
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 585
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 06:50

Михаил Киденько съедает килограмм сала за восемь минут

  Комментировать
 

- Впервые попробовал сало в 2 года. Мать вспоминает, что в детстве без шкварки даже ложку супа в рот не брал, - говорит 49-летний Михаил Киденько из села Велицк Ковельского района на Волыни. Он трижды становился рекордсменом Украины по поеданию сала на скорость. Килограмм может съесть за 8 мин. и 51 с.

- В 2009 году были мои первые соревнования, - рассказывает Михаил Киденько. - Мы с отцом услышали о них по радио. Решил подать заявку. К конкурсу не готовился, потому и так сало ем ежедневно. Папа - заядлый охотник. В период соревнований сезон охоты был в самом разгаре. Но утром отец не пошел в лес. "Сказала мать ехать с тобой, чтобы не подавился салом на конкурсе", - объяснил.

В соревновании принимали участие 15 человек. На сцену выходили по трое. Должен был съесть килограмм несоленого сала.

- До меня рекорд по поеданию сала на скорость составлял 22 минуты. Его никто не мог побить три года. Я съел за 16 минут и 42 секунды. Серьезных конкурентов не было. Только один парень за то же время одолел половину, остальные не дотягивали. Мне повезло, потому что могу есть любое сало без хлеба. На конкурсе его режут прямо из свежего кабана. Такое не все могут съесть. Присоленное идет вкуснее и легче.

В следующем году Михаила пригласили в жюри конкурса.

- Я поехал с матерью, отцом и племянником. Взяли самогона домашнего, сала. Приехали еще друзья. Всех угощал. Не собирался соревноваться, поэтому спокойно ел сало с товарищами. Потом меня позвали на сцену, чтобы сказал несколько слов. После выступления предложили посоревноваться. Согласился. Ем, ем, ем сало и чувствую, что оно возвращается назад, потому что перед тем желудок набил. Пораспихивал его за щеками. Погонял-погонял и пережевал. Два куска упали на пол. Я их тоже доел, потому что боялся, что не засчитают. Побил тогда свой предыдущий рекорд - съел килограмм немного меньше чем за 11 минут. В следующем году результат улучшил. Тогда конкурс проводили в последний раз. Прекратили, потому спонсор поехал за границу, финансировать некому.

За победу каждый раз давали путевку. Первый раз поехал в Египет. Взял сало. Спрятал в туфли, чтобы провезти через границу. Уговорил мусульман попробовать. Были поражены. В отеле работала украинка. Пригласил ее в ресторан. Предложил сала. Сначала отказалась, а потом согласилась. Не могла поверить, что я за раз могу съесть килограмм. За второй выигрыш получил тур по странам Европы, а за третий - по Скандинавии. Благодаря салу объездил более 10 стран.

Михаил Киденько выращивает свиней. Имеет в селе магазин, в котором продает мясо и сало.

- Это семейное дело. Раньше папа этим занимался. Но два года тому назад у нас случилась беда. Перед Пасхой в ночь на пятницу в дом ворвались воры. Обычно в это время нас не было дома - ездили за покупками. Но тогда остались. Когда набросили мне на шею цепь, отец пришел на помощь. Его застрелили из пистолета. В меня выпустили семь пуль - в голову, грудь, ногу. Я чудом остался жив. А бандиты скрылись. Когда восстановился, продолжил семейное дело. Имею шесть свиней. Их держит сестра с мужем. Живут по соседству, почти на одном дворе. Все вместе ухаживаем за ними, тогда режем. Раньше, когда отец был жив, держали по четыре свиноматки. Каждая родила по 12 поросят. Немного продавали, немного оставляли.

Умею делать видов 10-15 сала - с аджикой, специями, петрушкой, чесноком, - продолжает. - Этому научила бабушка. В нашей семье издавна сало солили в бодне - деревянной дубовой бочке. Там и хранили, потому что холодильников не было. Стояло с зимы до осени. Могло пожелтеть, но не портилось. До сих пор так солю. Держу до трех недель и кладу в морозилку.

Михаил Киденько ест сало каждый день, потому что порекомендовал врач.

- Лучше всего это делать утром на голодный желудок. Сначала выпить воды, а через полчаса съесть два куска сала размером с спичечный коробок. Можно с хлебом. Так следует делать хотя бы три раза в неделю, но для меня это обычный завтрак. Это полезный для организма продукт, имеет много железа и других микроэлементов. Сало и мясо перестаю есть только в пост перед Пасхой.

Сало прокалывают спичкой

- Сало вкусное из свиньи, которую кормили натуральными продуктами. Если давать кукурузу, пшеницу, то сало будет мягкое. Также нужно, чтобы свинья была до года. Если младшая, уже не то. Покупая, надо обращать внимание на шкуру. Должна быть подкопченная на вид и с запахом дыма. Следует взять с собой спичку и засунуть ее в сало. Если легко прокалывается, то оно свежее, мягкое и вкусное. Если идет трудно - сало плохое. Я его различаю по запаху. Если пахнет, как курица-гриль, - значит некачественное.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Михаил Киденько съедает килограмм сала за восемь минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 18297
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16686
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 12555
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 7911
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 5508
Люди
Денег за стрижку не берет. Ему оставляют шоколадки
Денег за стрижку не берет. Ему оставляют шоколадки Просмотров: 63
Мужчина 22 года мастерил храм из спичек
Мужчина 22 года мастерил храм из спичек Просмотров: 81
Василий Марусик неделю лежал в реанимации
Василий Марусик неделю лежал в реанимации Просмотров: 9
Василиса Фролова родила сына
Василиса Фролова родила сына Просмотров: 36
"Сложно подобрать рифму к термину. Думала по 20-30 минут"
"Сложно подобрать рифму к термину. Думала по 20-30 минут" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
1
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
Голосов: 510
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть