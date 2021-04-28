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четверг, 29 апреля 2021 05:00

Михаил Хома девять месяцев не живет с женой

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Певец 37-летний Михаил ХОМА - Дзидзьо, разводится с женой Ярославой Притулой, 36 лет. Начали встречаться подростками. В браке были с 2013 года. Последние девять месяцев живут отдельно.

- Давно хотел разобраться, но не было времени. В карантин понял, что порой нужно отпустить человека и дать ему волю, - говорит Михаил Хома. - Мы с Ярославой договорились разойтись. Хотим сделать это красиво.

Михаил и Ярослава познакомились на музыкальном фестивале. Вместе учились в Киевском университете культуры и искусств. После его окончания Михаил создал группу "Друзья". С Ярославой и несколькими музыкантами выступали на свадьбах.

В 2008 году Хома взял псевдоним Дзидзьо и начал сольную карьеру. Притула открыла вокальную студию. В прошлом году под псевдонимом Славия представила песню "Я тебе не мамка". Муж за это ее критиковал.

- Когда Михаил начал выступать сам, в одном интервью рассказала о нашей жизни. Он был недоволен, потому что не посоветовалась, - говорит Ярослава. - После этого старалась лишний раз не фигурировать. Когда меня приглашали на конкурсы или фестивали, это все пресекалось. Потому что по замыслу продюсеров Дзидзьо, все моменты личной жизни надо было скрывать. Тогда решила: быть поддержкой и надежной опорой мужу. Ездила с ним на концерты, гастроли, была в гримерке. Успехи Михаила воспринимала как наши общие. Но меня тянуло на сцену.

Через несколько лет поняла, что не хочу откладывать себе на потом. Каждая душа, которая приходит в этот мир, имеет свое назначение. Если она его не выполняет, то не находит себе места. Вот и со мной было так. Чувствовала себя заложницей. Понимала, что должна с этим что-то делать. И наконец решилась.

Михаилу не говорила, что решила вернуться на сцену. Боялась, что запретит. А он не ожидал, что смогу пойти вопреки его воле. Возможно, муж не давал мне развиваться в творческом плане от ревности. Как-то обмолвился: "Если бы ты была звездой, бросила бы меня". А я никогда этого не сделала бы, потому что всем сердцем его любила.

Михаил и Ярослава прожили в браке восемь лет. С 2016-го жили в Киеве. Детей нет. Говорят, что артист изменял жене.

- Думала о возможных романах Михаила, но держала это при себе, - говорит Ярослава. - Часто он ходил на ночные медитации. Не предупреждал. Я всю ночь не спала, переживала, ничего ли с ним не случилось. А утром он перезванивал, что всю ночь медитировал.

Автор: Марта ГАЛКА
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