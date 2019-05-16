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пятница, 17 мая 2019 06:25

Между штабелями бумаг нашел прошлогодний бутерброд

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Киевлянин 34-летний Егор Клепиков основал клининговую компанию (клининг - в переводе с английского - чистота, чистка, такие фирмы предоставляют услуги по профессиональной уборке помещений. - ГПУ) шесть лет назад. Сейчас в штате работают 12 уборщиков. Квартиру на 50 кв. м прорабатывают за 4 часа, это стоит 2300 грн. Также учит хозяев наводить порядок по методу Мари Кондо. За консультацию берет от $20 в час - 540 грн.

Как правильно наводить порядок в доме по методу Мари Кондо?

- Убирайте не по зонам - спальня, кухня, ванная, а по категориям - одежда, книги, документы, косметика, кухонные принадлежности и посуда.

Выбросьте все на пол или на стол и начните сортировать. Оставляйте вещи, без которых не представляете жизни. Остальные - в помойку. Не показывайте матери, подруге или свекрови то, что собираетесь выбросить. Вас непременно попытаются отговорить. Не прячьте пакеты под диван или на балконе. Потому что начнете извлекать и загромождать шкаф.

Куда девать вещи, которые больше не нужны?

- Предложить родственникам и друзьям. Продать через интернет, отдать на реализацию в комиссионный магазин, отнести в дом престарелых, сирот, раздать бездомным, пожертвовать в собачьи убежища, оставить у помойки.

У одной клиентки было 20 флаконов с духами. Все начаты, а пользовалась двумя. На сайте объявлений по продаже за неделю наторговала 6 тысяч гривен.

В соцсетях много групп, где женщины раздают старые блендеры и мясорубки, бижутерию, подаренную бывшим парнем, платье с выпускного вечера.

Кто ваши клиенты?

- На прошлой неделе пригласили в Конча-Заспу. Убирал дом бывшего депутата. Жена имеет двух помощниц по дому. Но вещей так много, что шкафов не хватает. Вместо того чтобы выбросить ненужные, хозяйка покупала комод. В гардеробной - семь джинсов для беременных. А она стала мамой восемь лет назад.

Отобрали гору брендовой одежды. Решила сделать на даче гаражную распродажу. А вырученные средства пожертвовать на детскую больницу.

Какую категорию вещей перебирать труднее всего?

- Документы. С сентиментальными штуками, как валентинка от одноклассника или приглашение на свадьбу, прощаются легко. А над документами могут пыхтеть полдня.

Все просто. Сортируйте на две кучи. В первой - те, что точно остаются: паспорта, страховки, трудовые договоры и договоры о сдаче и съеме квартиры, свидетельства о рождении и собственности, гарантии на товары и услуги. Хранить лучше в вертикальных папках. Вторая куча - на выброс: старые квитанции, чеки, просроченные купоны на скидку и инструкции по использованию техники, лекарств.

Попадались клиенты, которые впоследствии жалели о том, что выбросили?

- Это единицы, которые привыкли жить на мусоре. Загромождают квартиру за месяц, скупая хлам на секонде.

Был клиент, от работы с которым отказался я. Хотя его жена предлагала большие деньги. В кабинете Александра не было свободного места. Между штабелями бумаг можно было найти прошлогодний бутерброд, в ящике - стакан зацвелого смузи, между контрактами - кубинские сигары и эротические журналы. Пробовали сортировать. Но победить синдром Плюшкина я был бессилен. В чистоте Александр не смог писать детективы, пока не вернул все на свои места.

Автор: Яна РОМАНЮК
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