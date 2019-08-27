Мария Горошко стала помощником бармена в Нидерландах

Киевлянка 36-летняя Мария Горошко с 4-летней дочерью Александрой переехала жить в Нидерланды.

- Сначала ехала работать сюда на три месяца. Очень нужны были деньги. Я взяла квартиру в кредит в Киеве и не могла выплатить последние взносы, - говорит Мария Горошко. - Моя сестра три года живет в Роттердаме. Она и предложила приехать. Нашла работу и дала место в квартире. В воскресенье я прибыла, а в понедельник пошла работать помощником в бар. В тот же день получила первую зарплату.

Адаптации не было. Жила с сестрой и подругой, которую знала еще с 8 лет. Разговорного барьера тоже - здесь все говорили на английском.

На работе познакомилась с парнем из Латвии. Мы влюбились, начали встречаться. Он предложил мне сделать документы, чтобы остаться в стране. У украинок есть два варианта получить гражданство: купить его в другой стране Евросоюза, например в Румынии, или иметь отношения с европейцем или голландцем. Чтобы получить голландский паспорт, должен прожить в стране пять лет, подписать контракт с фирмой-работодателем или сдать экзамены на знание языка.

В Роттердаме самые большие налоги в Европе. Если зарплата более 45 тысяч евро в год (1 262 445 грн. - ГПУ), вычитают 52 процента из них. Если меньше - то 30 процентов. Поэтому здесь и не стремятся много работать, чтобы не платить больше. До 45 тысяч евро считается средний класс, люди могут себе позволить путешествия, брендовую одежду. Украинцы пытаются тоже держаться этой суммы. На заводах зарплата - 56 100 гривен в месяц. Но если доход менее 28 тысяч на человека - государство выплачивает помощь. То есть все богатые работают на бедных. Этим пользуются приезжие, особенно афроамериканцы.

Роттердам небольшой. Все расположено компактно: в центре высотные дома, а вокруг домики на три и четыре этажа в голландском стиле. Нет разнокалиберных балконов или каких-то надстроек. Видно, что придерживаются генерального плана. Идешь, и душа радуется. Поразили дороги для авто и велодорожки. И я на работу добираюсь на велосипеде. Дорога занимает минут 20.