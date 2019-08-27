Мария Горошко стала помощником бармена в Нидерландах

 
Ексклюзивы
1/5
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 351
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 846
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 603
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14329
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 999
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1845
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2160
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 13518
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6120
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2421
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2601
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6984
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 234
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 06:01

Мария Горошко стала помощником бармена в Нидерландах

  Комментировать
 

Киевлянка 36-летняя Мария Горошко с 4-летней дочерью Александрой переехала жить в Нидерланды.

- Сначала ехала работать сюда на три месяца. Очень нужны были деньги. Я взяла квартиру в кредит в Киеве и не могла выплатить последние взносы, - говорит Мария Горошко. - Моя сестра три года живет в Роттердаме. Она и предложила приехать. Нашла работу и дала место в квартире. В воскресенье я прибыла, а в понедельник пошла работать помощником в бар. В тот же день получила первую зарплату.

Адаптации не было. Жила с сестрой и подругой, которую знала еще с 8 лет. Разговорного барьера тоже - здесь все говорили на английском.

На работе познакомилась с парнем из Латвии. Мы влюбились, начали встречаться. Он предложил мне сделать документы, чтобы остаться в стране. У украинок есть два варианта получить гражданство: купить его в другой стране Евросоюза, например в Румынии, или иметь отношения с европейцем или голландцем. Чтобы получить голландский паспорт, должен прожить в стране пять лет, подписать контракт с фирмой-работодателем или сдать экзамены на знание языка.

В Роттердаме самые большие налоги в Европе. Если зарплата более 45 тысяч евро в год (1 262 445 грн. - ГПУ), вычитают 52 процента из них. Если меньше - то 30 процентов. Поэтому здесь и не стремятся много работать, чтобы не платить больше. До 45 тысяч евро считается средний класс, люди могут себе позволить путешествия, брендовую одежду. Украинцы пытаются тоже держаться этой суммы. На заводах зарплата - 56 100 гривен в месяц. Но если доход менее 28 тысяч на человека - государство выплачивает помощь. То есть все богатые работают на бедных. Этим пользуются приезжие, особенно афроамериканцы.

Роттердам небольшой. Все расположено компактно: в центре высотные дома, а вокруг домики на три и четыре этажа в голландском стиле. Нет разнокалиберных балконов или каких-то надстроек. Видно, что придерживаются генерального плана. Идешь, и душа радуется. Поразили дороги для авто и велодорожки. И я на работу добираюсь на велосипеде. Дорога занимает минут 20.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мария Горошко стала помощником бармена в Нидерландах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 27711
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 26867
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 20197
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16749
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 15813
Люди
"Жена подалась в секту и ушла из дома"
"Жена подалась в секту и ушла из дома"
У Софии Васыльцив была 17-килограммовая опухоль
У Софии Васыльцив была 17-килограммовая опухоль Просмотров: 54
На лечение Натальи Космолинской собрали 50 тысяч долларов
На лечение Натальи Космолинской собрали 50 тысяч долларов Просмотров: 9
Любовь Трачук выиграла 250 гривен
Любовь Трачук выиграла 250 гривен Просмотров: 423
Украинских политзаключенных свозят в Москву
Украинских политзаключенных свозят в Москву Просмотров: 495
Больше всего комментируют
17
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
Голосов: 2083
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua