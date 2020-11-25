Мария Байко ушла в вечность во сне

Во Львове на Лычаковском кладбище похоронили певицу 89-летнюю Марию Байко. У нее остались сыновья Владимир и Роман и двое внуков.

- Последние 10 лет мать жила у меня, - рассказывает сын Владимир Одрехивский, 65 лет. Он - ректор Львовской национальной академии искусств. - Как таковых болезней не было, но было тяжеловато ходить. За две недели до ухода стала чувствовать слабость. Умерла во сне.

Мария Байко родилась в польском селе Яблоница Русская. В 1945 году семья переехала в Буск на Львовщине.

- Их семью насильно переселили в Украину после войны. Здесь пришлось начать все сначала, - говорит Владимир Одрехивский. - Отец погиб, мать Магдалина сама воспитывала пятерых дочерей. Девочки ходили в школу. Занимались художественной самодеятельностью и пением.

Мария Яковлевна окончила Львовскую консерваторию. В 1953-м стала народной артисткой Украины. Выступала в составе трио сестер Байко - Даниэлы, Марии и Нины. Записали три пластинки и два компакт-диска. Была лауреатом Шевченковской премии.

- Мать жила музыкой. У нее был абсолютный слух и исключительная память. До последнего знала тысячи разных песен, - говорит Владимир. - Раньше преподавала в Львовской национальной музыкальной академии. На пенсию ушла пять лет тому назад. Но и после того продолжала принимать студентов дома. Пыталась передать им свои знания. И не за зарплату. Была религиозная и скромная. Исключительно трудолюбивая и требовательная к себе. Очень уважала традиции и культуру.