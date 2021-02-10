Марина Кундиль умерла в детском саду

Воспитательница детского сада 19-летняя Марина КУНДИЛЬ из села Новая Михайловка Решетиловского района Полтавской умерла на работе. Ей внезапно стало плохо.

- После обеда Марина уложила детей спать, - рассказывает заведующая детского садика Марина Хорольская. - Потом сказала: "Мне что-то плохо", и сразу потеряла сознание. Позвонили родителям, вызвали местного фельдшера, медиков из соседнего села, "скорую". В себя привести Марину не удавалось. "Скорая" приехала через 27 минут. Сказали, что уже мертва. На здоровье она не жаловалась. Но родные говорят, что имела головные боли и раньше теряла сознание.

Кундиль заочно училась в Полтавском педагогическом университете. Работала мастером маникюра и воспитательницей в детском саду.

- Марина была хрупкая, грациозная. Доброжелательная и жизнерадостная, - говорит подруга Татьяна Андрийко. - Умелая хорошо петь и танцевать. У нее был хороший вкус. Была хорошей подругой.