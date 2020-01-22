"Лучше быть скупым, чем выбрасывать деньги на ветер"

— Всегда, когда что-то покупаю, спрашиваю — можно ли заплатить меньше. Моему рабочему креслу 35 лет. Жена считала, что нужно купить новое, потому что обивка потертая. Но оно работает и выполняет свою функцию, — говорил шведский предприниматель Ингвар КАМПРАД. Был основателем международной компании IКЕА, производящей и продающей мебель и товары для дома. Умер 91-летним 27 января 2018-го.

Компанию IКЕА Ингвар Кампрад создал в 17 лет. Сейчас сеть имеет 411 магазинов в 49 странах. Ежегодно продают товаров более чем на $ 30 млрд. Кампрад занимал пятое место в списке самых богатых людей планеты, по рейтингу американского агентства "Блумберг". Его состояние оценивалось в $ 42,9 млрд.

Предпринимателя называли самым скупым богачом в мире. В начале 1970-х уехал из Швеции из-за высоких налогов в стране. 40 лет прожил в Швейцарии. Одевался на блошиных рынках. Объяснял — так хочет показать хороший пример другим. 15 лет ездил на авто "Вольво", летал только эконом-классом, поощрял своих сотрудников использовать обе стороны листа бумаги. Иногда посещал компанию ради дешевых обедов и покупал рождественские подарки после праздника, когда их продавали со скидками.

— В начале 1990-х в аэропорту Франкфурта-на-Майне Ингвар входил в самолет через переднюю дверь с сотней пассажиров. Чтобы попасть на свое место в хвосте, должен был пройти через бизнес-класс. Там увидел знакомое лицо. Это был один из самых высоких руководителей IКЕА. Улыбаясь, сидел в роскошном кресле. Ингвар вежливо поздоровался и пошел дальше. А карьере служащего наступил конец, — вспоминал работник IКЕА. - А как-то Ингвар приехал в офис в Эльмхульте после нескольких командировок. Хоть было семь утра, там кипела работа — его прихода ждали. За время его отсутствия в вестибюле произошли изменения. Возле рецепции вместо закусочной расположилось кафе с модным дизайном. Симпатичные столики нового образца и барная стойка из черного лакированного дуба. Ингвар взорвался. Зашел к генеральному директору Янне Чельману и потащил за шиворот к новому кафе. Несколько минут перед работниками ругал его за такую роскошь.

— Быть успешным лидером означает подавать хороший пример. Перед тем, как потратить деньги на себя, я думаю, может ли позволить себе это работник моей компании, — говорил Кампрад. — В Швеции мужская стрижка стоит почти 22 евро. Это дорого. При малейшей возможности стригусь в развивающихся странах. Последний раз делал это во Вьетнаме. Обошлось в десятки раз дешевле. Говорят, я скупой. Меня это не обижает. Лучше быть скупым, чем выбрасывать деньги на ветер.

СМИ упрекали его, что это лишь продуманный имидж для публики. Заявляли, что он несколько лет ездил на автомобиле "Порше", имеет роскошную виллу в элитном районе Швейцарии, поместье в Швеции и виноградник во Франции.

- Мало что могло так разозлить Ингвара, как глупая и ненужная трата. Я почувствовал это на себе, когда начал работать его помощником. Было шесть утра. Мы должны были выйти в темноту к машине, чтобы начать рабочий день. И тут Ингвар заметил, что в моей комнате до сих пор горит свет. Он обругал меня, поставив под сомнение мой ум и способности. Но при этом мог без колебаний выложить несколько миллионов крон на новый рискованный проект, если только верит в работника и идею, — рассказывал швейцарец Юхан Стенебу, который 20 лет был помощником Кампрада. В начале 2000-х издал книгу "Вся правда об IКЕА. Что скрывается за успехом". — Со своей женой Маргарет Ингвар живет в обычном доме. Вилла расположена в дорогом квартале, но она небольшая и внутри все скромно. В те 300 квадратных метров, о которых писали газеты, входят отдельная квартира и гараж. Отдыхать ездят мало, потому что Ингвар терпеть этого не может, как и ходить в кино. Но Маргарет иногда заставляет его это делать. Виноградник во Франции тоже не роскошный. Там есть несколько комнат, которые сдают туристам. Долго это было головной болью Ингвара, потому что приносило только убытки.

— Ингвар гостеприимный хозяин, — продолжает Стенебу. — Когда я бывал у него в гостях, он угощал множеством деликатесов — сыр раклет, шоколад, вино, мясные продукты и множество других швейцарских вкусностей. Подавал одно блюдо за вторым и заботился, чтобы гостям было хорошо. После трапезы предлагал, чтобы гости поспали.

В 2011 году Ингвар Кампрад похоронил жену Маргарет Стеннерт. С ней воспитал троих сыновей. 55-летний Петер, Йонас, 53 года, и 50-летний Матиас сейчас управляют компанией IКЕА. Перед смертью отец завещал им половину своих состояний. Остальное просил использовать для финансирования различных проектов в Швеции.

10 процентов нынешних европейцев были зачаты на кроватях IKEA.

Был связан с нацистами

В 1994 году опубликовали письма шведского фашистского активиста Пера Энгдаля. Из них стало известно, что Ингвар Кампрад с 1942-го вербовал новых членов нацистской партии. Сначала он называл публикацию ложью.

"Моя связь с нацистами в 1940-х — крупнейшее фиаско, подобное ошибке 1950-х — вложение денег в производство телевизоров. Вы сами были молоды и, возможно, делали что-то такое, что теперь вам кажется странным и нелепым. В этом случае вы лучше поймете меня", — писал он после того, как 37 тысяч работников компании ИКЕА и миллионы покупателей потребовали объяснений.

Чтобы искупить вину, финансово помогал евреям.

1926 год-Ингвар Кампрад родился в городе Эльмхульт на юге Швеции. Отец занимался сельским хозяйством, мать была домохозяйкой.

В 1931-ом впервые заработал на перепродажах спичек. Далее торговал пойманной рыбой, собранными ягодами, открытками, часами.

В 1941 году взял единственный в жизни кредит. 11 долларов были нужны, чтобы купить 500 авторучек из Парижа. Потом перепродал их с наценкой. За выручку купил маме велосипед.

1943 год — отец хорошо наградил его за успехи в школе. Эти деньги и те, которые удалось сэкономить, вложил в основание компании IКЕА.

В 1951-м выпустил первый каталог мебели. Из-за того, что у него была дислексия — трудно давалось чтение и запоминание чисел — каждый товар, кроме артикула, имеет еще и имя. Мебель для спальни носит названия рек, населенных пунктов и регионов Норвегии, ткани и шторы — скандинавские женские имена, офисная мебель — названия различных профессий, а предметы для ванной — шведских рек и озер.

В 1960-м после 10 лет брака развелся с первой женой Керстин Вадлинг. Она не могла иметь детей, воспитывали приемную дочь Аннику.

В 1963 году женился на переводчице Маргарет Стеннерт. Она родила ему троих сыновей.