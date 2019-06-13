Купаться запретили до 21 июня

В реку Рось за селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области попали гербициды и фунгициды. Токсический инсектицид "Нурал Б" не вылился. Таковы результаты исследования Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

- В колодцах села Збаржевка ядохимикатов нет, - говорит 48-летний Александр Сорочан, первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области. - В водоеме Нижний став, в который попали препараты, превышена концентрация гербицида "Тарга Супер" от 200 до 600 раз.Концентрация веществ вдоль реки разная. В местах водозабора Белой Церкви Киевской области ядохимикаты не обнаружили. Проверяют наличие пестицидов в других местах. В Роси запретили купаться и ловить рыбу до 21 июня.