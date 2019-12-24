"Когда жена была беременна, арендовал квартиру и таскал туда шмар"

- Каролина берегла брак, как могла. До последнего пыталась удержать мужа. А Мурат захотел что-то изменить на том этапе, когда это уже было невозможно, - говорит 43-летний Игорь Куек, брат певицы Ани Лорак, 41 год. 31 января развелась с турецким бизнесменом 42-летним Муратом Налчаджиоглу. Причиной стали измены мужа.

Лорак и Налчаджиоглу женились летом 2009-го. Пять лет тому назад певица переехала в Москву. В Украине не выступает. Мурат имел ночной клуб "Феймос". Его считали одним из самых популярных тусовочных мест столицы. В мае продал бизнес. С бывшей женой хотел делить совместно нажитое имущество. Через несколько месяцев передумал и попросил закрыть производство.

Супруги воспитывали общую дочь Софию. В прошлом году она пошла в первый класс частной Павловской гимназии вблизи Москвы. Год обучения там стоит 2,1 млн руб. - примерно 843 тыс. грн.

- София остается с мамой. Без всяких "но", - рассказывает Игорь Куек. - Каролина имеет возможность дать ребенку все для его развития и воспитания. Бывшему мужу не запрещает видеться с дочерью. Наоборот, рада, когда Мурат проявляет такое желание.

Вскоре после развода с Лорак бизнесмен показал новую избранницу - российскую модель 23-летнюю Самию Ахметову, которая живет в Киеве. Говорят, закрутила роман с Муратом, когда он еще был женат. В начале декабря Мурат и Самия расстались. Удалили совместные фотографии со страниц в соцсетях.

- С самого начала в их семье не все было так гладко, как казалось, - говорят в окружении Лорак. - Богатый бизнесмен из Турции оказался иллюзией. Ани пришлось стать рабочей лошадкой. Из-за насыщенного гастрольного графика ее часто не было дома, а Мурат устраивал из-за этого скандалы. После одного из выступлений собирался уйти от нее. Ани уговорила его остаться. Хотела, чтобы у ребенка был отец.

Он изменял всегда. Арендовал квартиру в Киеве и таскал туда шмар, когда Ани была беременна. Раньше хоть пытался это скрывать, а в последнее время изменял жене не таясь.

Ани Лорак сейчас встречается с российским продюсером 27-летним Егором Глебом, родом из Киева.

- Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что нужно быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной, - говорит певица.