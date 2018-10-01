Подростки, которые пользуются социальными сетями более 5 ч в сутки, в шесть раз больше склонны к самоубийствам, чем ровесники, которые проводят в интернете меньше времени.

Такие данные приводят ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего, США. В их исследовании приняли участие 10 тыс. старшеклассников. Среди детей, которые проводят он-лайн менее 5 ч в сутки, депрессией страдают 4%, мысли о самоубийстве имеют 3%. Среди подростков, которые пользуются соцсетями больше времени, депрессию имеют 58%, а суицидальные мысли — 65% лиц. Девушки склонны к самоубийствам чаще ребят, потому что в подростковом возрасте они более зависимы от общественного мнения и менее устойчивы эмоционально, говорят исследователи.

Советуют не запрещать детям пользоваться социальными сетями. Но рекомендуют ограничить время пребывания он-лайн.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в сентябре

2 сентября в Донецком театре оперы и балета попрощались с главой боевиков ОРДО Александром Захарченко. Он погиб во время взрыва в местном кафе "Сепар". Вместе с вожаками так называемой ДНР пришел туда помянуть российского певца Иосифа Кобзона, который умер накануне. РФ в убийстве Захарченко обвиняет Украину.

"В Израиле под Новый год завозят хорошее шампанское. Так я в последние годы всегда беру впрок, чтобы помянуть врагов. Тратить на Йосю целую бутылку мне было жаль, но на "дуплет" — это же святое дєло".

Василий Лапа, "Твиттер"

"Видно, Кобзон так чертям запел, что они ему решили компаньона призвать".

Павел Садоха, "Фейсбук"

"Нечему радоваться. От перестановки глистов общая интоксикация организма не меняется. А глистов в той куче еще до черта. Да и по свободным украинским землям они ползают, не кроясь, и хорошо себя чувствуют".

Алла Кудрик, "Фейсбук"

В Стамбуле завершился Архиерейский собор Константинопольской церкви. На нем Вселенский патриарх Варфоломей встретился с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом. Сообщил, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Окончательное решение должны принять на следующем Синоде. Он состоится в октябре.

"К сожалению, РПЦ уже давно не церковь, а филиал ФСБ. Они влияют на массы, прикрываясь словом Господним. Не ведут людей к спасению, а толкают в политику".

Антон Лысенко, "Фейсбук"

"Нужно идти еще дальше — в ответ на идею московита Третьего Рима выдвинуть идею Киева как Второго Константинополя. На практике это означало бы создание в столице Украины штаб-квартиры Вселенского патриарха с вполне логичным православным окружением — а не исламским, как в Стамбуле. Это однозначно превратило бы Киев в центр православного мира".

Анатолий Дмитрук, "Фейсбук"

"Это еще один гвоздь в гроб империи, а для нас — четвертый угол фундамента в нашей независимости и государственности".

Ваня Дубей, "Твиттер"

Антикоррупционные органы объявили подозрение руководителю Министерства инфраструктуры Владимиру Омеляну. Ему инкриминируют незаконное обогащение и недекларирование доходов. Соломенский районный суд города Киева арестовал его имущество. Омеляна отпустили на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

"О нет! Мы останемся без Гиперлупа!"

Алексей Новаковский, "Инстаграм"

"Интересно, какая реальная причина этого "движа для лохов" — Омелян плохо делится или Путин "попросил" наказать за остановку железнодорожных перевозок?"

Николай Павленко, "Инстаграм"

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в покушении на жизнь Сергея Скрипаля и его дочки Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью российскому каналу они заявили, что ездили в Солсбери с туристической целью. Но посмотреть город не смогли из-за сильных снегопадов.

"Каждый русский, который едет на два дня в Великобританию, один из них обязательно проведет в Солсбери. Потому что там собор и часы, а в Лондоне вообще делать нечего".

Виталий Кардашов, "Фейсбук"

"У одного из них во время интервью выскочило что "мы решили закончить это дело до 4 числа". А вообще — все же люди, перелетев полмира, едут смотреть собор в Солсбери. Не Вестминстер, не Парламент и не собор Святого Павла. Не — приземлились — и сразу в Солсбери".

Радко Мокрик, "Твиттер"

"Короче, вся эта история была просто вирусной рекламой собора в Солсбери".

Светлана Капустян, "Фейсбук"

Президент Петр Порошенко подал иск против британской телерадиокомпании Би-Би-Си за клевету. В одном из своих материалов они утверждали, что он заплатил по меньшей мере $400 тыс. за первую встречу с руководителем США Дональдом Трампом.

"Порошенко подал иск, потому что зажал средства".

Антон Цешенко, "Инстаграм"

"Гарантированный проигрыш при любом решении суда. Публикация не могла нанести вред репутации Порошенко, потому что ее нет".

Александр Терек, "Фейсбук"

25 сентября министр соцполитики Андрей Рева заявил о повышении тарифов на газ для населения на 25%. Назвал решение вынужденным — без него страна не получит транша Международного валютного фонда.

"Есть вариант избежать поднятии цен на газ — выстрелять всех 450 коррупционеров и вернуть украденные деньги в казну".

Андреас Гатти, "Фейсбук"

"Все транши власть предержащие берут себе на дорогие забавы и премии. А простые люди на зиму должны впадать в спячку. Как медведи".

Майя Емец, "Фейсбук"

"Я никак не могу понять, нафига эти транши? Наши олигархи уже имеют столько денег, что сами транши могут выдавать".

Валентина Ищук, "Фейсбук"