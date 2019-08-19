Из "Борисполя" убежал наркобарон

Из аэропорта "Борисполь" 18 августа убежал израильский наркобарон Амос Дов Сильвер. Его должны были этапировать на родину.

Израильские стражи порядка называют Амоса Дов Сильвера основателем сети продажи наркотиков "Телеграс". Сбыла десятки тонн марихуаны, кокаина, экстази. Подозреваемый скрывался в Киеве. Весной 2019 года украинские полицейские задержали его по запросу израильских коллег. В июле Киевский апелляционный суд отпустил мужчину под домашний арест. 15 августа Верховный суд Украины удовлетворил просьбу Израиля об экстрадиции Дов Сильвера на родину. 18 августа его должны были отправить. На видео камер наблюдения видно, как Дов Сильвер проходит через металлоискатель, определенное время стоит, ожидая работника СБУ, который его сопровождает. Заметив, что того нет, убегает.

— На линии паспортного контроля мужчины уже не было, — говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. — Он просто исчез из аэропорта.

На следующий день Сильвера поймали в Умани Черкасской области, где прятался у друзей. Государственное бюро расследований задержало трех работников спецслужб. Подозревают, что помогли преступнику бежать.