Иван Гребенной болел четыре года

- В марте 2015-го Ваню призвали на службу. Год и два месяца воевал в Донецкой и Луганской областях. Был командиром отделения артиллерийской разведки,-рассказывает 71-летняя Зинаида СТЕЦЕНКО из Фастова на Киевщине о своем сыне Иване ГРЕБЕННОМ, 40 лет. Когда вернулся домой, начал болеть. Как инвалид АТО получил в Фастове квартиру. Но пожить там не успел. Страдал вегетососудистой дистонией, анемией и гепатитом. Лечился четыре года. 31 января будет сорок дней как его не стало.

Иван Гребенной родился в поселке Сальково Гайворонского района Кировоградской области. Окончил Днепропетровский колледж машиностроения. Работал в технической службе контроля Укрзализныци. После демобилизации вернуться на работу не смог, потому что болел.

- Характер у Вани был добрый и искренний, — рассказывает Зинаида Стеценко. - Жил со мной, потому что самому справляться с болезнями было трудно. Да и я боялась оставлять его одного. Ведь по ночам бывали нервные приступы. Больницы стали для него вторым домом. Подлечится и возвращается, а потом снова в стационар. В последнее время он лежал в Фастовской больнице. За неделю до ухода у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Перевели в Белую Церковь. Там он и умер.

Ивана Гребенного похоронили в Фастове. Не был женат, детей не имел. Кроме матери, у него остался брат 50-летний Владимир.