Ирина Галай покорила самую сложную гору мира

- Для женщины восхождение на восьмитысячник без кислорода может быть опасным. Но я продержалась до четвертого лагеря. Кислородный баллон весит около 10 килограммов, без него идти легче. Но когда проснулась перед подъемом на самую вершину, плохо себя чувствовала. Съела две ложки макарон, приготовленных на талой воде, и стошнило. Штурмовать пик решила с кислородным баллоном, - рассказывает альпинист и предпринимательница 33-летняя Ирина ГАЛАЙ из Мукачево на Закарпатье.

27 июля она стала первой украинкой, которая поднялась на гору Чогори, расположенную на границе Кашмира и Китая. Это - второй самый высокий пик мира, после Эвереста. Его высота - 8614 м. Вершину еще называют К2 и "Дикая гора" - за сложность восхождения. Во время ее покорения погибает каждый четвертый.

- На К2 есть мемориал погибшим. Нам сказали, что идти к нему накануне восхождения - плохая примета. Но мы побывали там, - рассказывает Ирина Галай. - Это - огромная скала, покрытая металлическими подносами. На них выбиты имена погибших. Всего их более сотни. Была шокирована, когда увидела там ящик с человеческими останками. Увидела обувь, из которой торчали человеческие кости. Поняла, что эта экспедиция может стать для меня последней.

К восхождению Ирина Галай готовилась два года.

- Полгода четыре-пять раз в неделю занималась в спортзале. А потом начался карантин. Думала, что К2 "накрылась". Весь локдаун провела на Закарпатье. А потом снова началась серьезная подготовка. Чтобы покорить такую ​​высоту, надо периодически подниматься в горы. За месяц до восхождения я была в Непале. Взошла на Ама-Даблам, одну из самых красивых вершин мира, - говорит альпинист. - Восхождение на Чогори продолжалось месяц. Опаснее всего было, когда начинался камнепад. Просто закрываешь глаза и молишься, чтобы не влетело в тебя. Когда слышишь, что рядом из-за этого кто-то погиб, пытаешься гнать от себя дурные мысли. Постоянно твердила себе, что обещала любимому и родным вернуться живой.

Эверест по сравнению с К2 - база отдыха. Техника восхождение другая: на Эверест нужно много идти, а Чогори - почти вертикальная. Но нам повезло с погодой. Когда поднималась, наслаждалась последними шагами. Понимала, что не хочу спешить и ни с кем соревноваться.

Когда уже стояла на вершине, хотелось кричать на весь мир, что, несмотря на стереотипы, обычный человек с адекватной подготовкой может ее покорить. Хотя мне все говорили, что это невозможно.

Ирина Галай окончила факультет компьютерных наук Национального авиационного университета. Работала руководителем отдела маркетинга в нефтяной компании "Альянс Ойл Трейдинг". В прошлом году открыла компанию "Дермаколла", которая продает питьевой коллаген. Альпинизмом увлекается с 2013 года. Побывала на 15 вершинах. В 2016-ом стала первой украинкой, которая взошла на Эверест - самую высокую гору мира.

"Казалось, что не могу посадить самолет"

Ирина Галай взошла на гору Чогори вместе с днепропетровцем 39-летним Дмитрием Семеренко. До базового лагеря на высоте 6800 м их сопровождал коломыйский фотограф Назарий Кривошеев, 27 лет.

- Это была моя первая попытка подняться без кислорода. Не планировал этого делать, но заметил, что темп без кислородного баллона вдвое быстрее, - рассказывает Дмитрий Семеренко. - До четвертого лагеря самочувствие было классным. А перед штурмом начало тошнить. Попросил шерпа - местного носителя-проводника, чтобы надел на меня маску, как только начну плохо себя чувствовать. Единственное, что выучил и повторял, лежа лицом в снег: No oxygen - "Нет кислорода". Шерп постоянно говорил в основном по рации: "Он не может идти. Сделает шаг и - раз 12 дышит в кислородной маске. Мы не успеем, потому что идем очень медленно". На вершине горы был в 02:30.

Без кислорода видишь нечто иное, чем есть в реальности. Например, последние 200 метров мне казалось, что никак не могу посадить самолет, а взлетная полоса идет то влево, то вправо. А я хорошо пилотирую самолет, - продолжает Семеренко. - Потом доходило, что я на горе. А еще казалось, что шерп обращается ко мне на русском: "Мы сейчас оденем эту маску и полетим с тобой, котик, на второй скорости". Не мог понять, почему он меня так называет. Уже когда надел кислородную маску, вернулся к реальности.

Спуск был гораздо сложнее, - говорит Дмитрий. - Истощенный, не хватает сил, почти отсутствует концентрация. Однажды спутал веревку и полетел вниз на полтора-два метра. Спасло, что зацепился рукой за другую. Тогда понял, что надо собраться, потому что еще одна ошибка может стоить жизни. Видел, как летят рюкзаки. А шерп объяснял: "Нет, это не рюкзак. Это- человек".