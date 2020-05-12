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четверг, 14 мая 2020 05:30

Иоанн Мудрейко не смог побороть недуг

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Священник Свято-Троицкого кафедрального собора в Ивано-Франковске Иоанн МУДРЕЙКО умер в возрасте 34 лет.

— Причиной стала продолжительная болезнь, которую он так и не смог побороть, — рассказывает прихожанка храма 47-летняя Мария Матвийчук. — Отец Иоанн был священником от Бога. Всегда помогал людям добрым словом, искренним сочувствием и молитвой. Был прекрасным человеком, любящим мужем, заботливым отцом и опорой семейного уюта. Невозможно поверить в то, что он никогда больше не возглавит службу.

7 сентября 2007-го Иоанна Мудрейко рукоположили в диаконы. Через два года он стал священником. Был протоиереем, а также бухгалтером епархиального управления. С женой воспитывал дочь.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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