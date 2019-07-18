Инну Скибенко посадили в тюрьму Израиля

Украинка 23-летняя Инна Скибенко получила 17 лет тюрьмы в Израиле. 14 июля приговор объявил окружной суд.

Инна Скибенко работала помощником воспитателя детского сада города Петах-Тиква. В прошлом году пыталась уложить спать 14-месячную Ясмин Винту, дочь заробитчан из Молдовы. Девочка не хотела засыпать. Няня накрыла ее с головой одеялом, села сверху и начала играть на мобильном. Когда раскрыла, девочка задохнулась. Инна оставила ребенка, через 2 ч. ее нашла другая няня.

Скибенко и раньше била детей в саду: бросала на пол, в детские кресла, накрывала головы одеялами, надевала ведра. Об этом следователи узнали с камер видеонаблюдения, зафиксировали более 10 случаев насилия. Просили для Инны 20 лет тюрьмы.

- Обвиняемая признала вину. Поэтому получила 17 лет тюрьмы и 18 месяцев условно. Родителям убитой девочки должна выплатить 120 тысяч шекелей компенсации (878 тыс. грн. - ГПУ), - пояснил приговор судья.

Родители убитого ребенка считают приговор слишком мягким.