Илон Маск будет называть сына "они"

Американский изобретатель 48-летний Илон МАСК в седьмой раз стал отцом. Его гражданская жена, канадская певица Клер БУШЕ, 32 года, родила мальчика 4 мая в Лос-Анджелесе, США.

— Роды прошли нормально. Клер и ребенок чувствуют себя хорошо, — рассказывает Илон Маск. — Имя для сына выбирали долго. Пока держим его в тайне.

— Не намерены загонять ребенка в какие-то рамки, позволим идентифицироваться самостоятельно, — говорит Клэр Буше. — Будем называть не "он", а "они". Так наш малыш сам сможет определиться с полом.

Маск и Буше начали встречаться два года тому назад. Беременность женщина скрывала до последнего.

— Эти девять месяцев были тяжелые, — говорит Клэр. — Мне пришлось много спать, отказаться от алкоголя и есть овощи. Во время беременности меня потянуло на коровье молоко и масло. Хотя 20 лет была вегетарианкой, пришлось отказаться от строгой диеты.

Илон Маск занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $ 41 млрд.

Имел два брака. От первой жены - канадской писательницы, 47-летней Жустин Уилсон, у него пятеро детей. Своего первенца они похоронили, умер через 10 недель после рождения.

Клэр Буше раньше замужем не была.