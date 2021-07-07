Игорь Майстренко погиб на глазах у жены

29 июня в селе Шелепухи Мошновской громады Черкасского района похоронили 23-летнего Игоря Майстренко. Он погиб вместе со знакомой 55-летней Галиной Походенко.

- В тот день семья Игоря вместе со знакомыми отдыхала на берегу пруда, - говорит голова села Анна Походенко. - Когда началась гроза, они сначала спрятались в машине. Но долго высидеть не могли - в салоне было душно. Когда гроза почти завершилась, Галя, Игорь и его мать решили выйти и спрятаться под деревом. В салоне осталась только жена Игоря с двухмесячным ребенком. И здесь ударила молния. Они все попадали. Женщина начала звонить родственникам. Вызвали "скорую". Но Галя с Игорем уже были мертвы.

Игорь Майстренко участвовал в АТО. Раньше работал в компании "Мироновский хлебопродукт". Недавно рассчитался. Устроился водителем в соседнем селе. Галина Походенко была разнорабочей в лесничестве. Ее похоронили в селе Софиевка вблизи Черкасс.