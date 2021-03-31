Игорь Гофман перед смертью похудел на 50 килограммов

"Игорь не хотел, чтоб его фотографировала после начала болезни. Он хотел, чтоб его запомнили таким, каким он остался на фото в башне управления Донецкого аэропорта, после обстрела и пожара, который он тушили под разрывами.

Абсолютно бесстрашный, щепетильно честный, безостановочно работоспособный, критически мыслящий, самостоятельный и обязательный ", - написал в фейсбуке журналист 44-летний Юрий Бутусов о военном Игоре Гофмане, 57 лет. Он умер 28 марта в Каменском на Днепропетровщине. У него был рак горла.

Игорь Гофман ранее занимался строительным бизнесом. В августе 2014-го добровольцем ушел на войну. Служил в 93-й бригаде. Был защитником Донецкого аэропорта. В 2015 году его демобилизовали. Через год вернулся в армию.

- Игорь пользовался авторитетом среди всех, с кем сталкивался на фронте. Он не пил, не курил. Выезжал на все боевые выходы, где требовались добровольцы. Никогда не жаловался, - рассказывает Бутусов. - А потом внезапно заболела его жена, потом - зять. Игорю пришлось оставить службу, чтобы обеспечивать семью. Он занимался строительством и был загружен работой.

Проблемы со здоровьем у Игоря Гофмана начались после того, как в апреле прошлого года похоронил сына Максима. Тот внезапно умер от обрыва тромба. К врачам обратился через несколько месяцев, когда потерял голос. Диагностировали рак горла четвертой стадии. Шансов на выздоровление не давали. С тех пор похудел на 50 кг.

- Отец перед смертью просил, чтобы прощание с ним не устраивали, - говорит дочь Вера Гофман. - Мы так и сделаем.

Жена Гофмана 57-летняя Алла Евгеньевна о смерти мужа не узнала. В тяжелом состоянии она лежала в больнице с коронавирусом. Умерла 29 марта.