"Это был уже не тот Ройтбурд. Похудел, плохо говорил"

8 августа в семь утра в Одессе остановилось сердце художника 59-летнего Александра РОЙТБУРДА. У него было онкологическое заболевание.

- Последний раз мы виделись в конце июля. У нас традиция - когда в Одессе выступает Сергей Жадан, встречаемся с Ройтбурдом. В этот раз он не хотел. Говорил, что нет настроения, плохо ест. Мне говорили, что не надо заставлять человека. Но я настоял, зная, что он болеет. Пошли к нему в гости. Это был уже не тот Ройтбурд. Он похудел, плохо говорил, - рассказывает Святослав Померанцев, президент литературной корпорации "Меридиан Черновцы". - Мы познакомились в 2012 году во время презентации книги Юрия Андруховича. Ройтбурд вел себя так, будто это его выступление. Сидел на ступеньках возле сцены, позволял себе какие-то реплики. Когда после презентации компанией пошли на ужин, Ройтбурд и Андрухович говорили об исторических фигурах, событиях. О некоторых вещах я слышал впервые. А потом они начали по очереди читать наизусть стихи Ивана Франко. Ройтбурд был интеллектуалом. Даже просто находиться рядом с ним было интересно.

Александр Анатольевич родился в Одессе. Там окончил художественно-графический факультет педагогического института. Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. В 2001 году уехал в США. Через два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве.

- В Америку уехал в 1999, - рассказывал Ройтбурд. - Думал, ничего хорошего в Украине не ждет. В Нью-Йорке мои картины хорошо покупали. За вырученные деньги купил там квартиру. За рубежом остались бывшая жена и дочь Бетти. К сожалению, она тоже рисует. Хотел, чтобы имела постоянный заработок, а у художника стабильности не бывает. Мои родители тоже протестовали, когда выбрал профессию художника.

Написал почти 2 тыс. картин. В 2009 году его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе "Филлипс" за $ 97 тыс. Это рекордная сумма, которую заплатили за произведение украинского художника.

- Нарисовал эту картину в 2008-ом, когда из Одесского музея похитили картину Караваджо "Поцелуй Иуды". В детстве мог часами ею любоваться, - говорил Ройтбурд. - Эксперты оценили ее в 45 тысяч долларов, а продали вдвое дороже. Из этой суммы получил лишь часть. Немало пошло на экспертов, перевозки. Много пропил. К остатку доложил несколько тысяч и купил квартиру в Одессе.

В 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Через два года Одесский областной совет по инициативе депутата от "Оппозиционного блока" досрочно расторгла с ним контракт. Ройтбурд обжаловал это решение. В его поддержку на улицы города вышли тысячи людей. Через несколько месяцев решение об увольнении отменили.

- На тот момент, когда я стал директором, Одесса о музее забыла. А теперь вся Украина узнала, что есть такой. Люди называют его главной культурной площадкой страны, - говорил Ройтбурд.

Жил в гражданском браке. Воспитывали сына. От предыдущих отношений у него осталась дочь.

- Год тому назад во время встречи Александр прочитал свои стихи. Предложил ему издать сборник. Начал шутить, что раньше он оформлял книгу Жадана, а теперь можно было бы сделать наоборот. Александр выслал свои стихи, начиная с 1983 года и заканчивая 2020-ым. Жадан создал иллюстрации. Сборник готов. Ройтбурд успел утвердить его макет, - говорит Святослав Померанцев. - Друзьям на праздники он дарил свои картины. Варил самогон, которым угощал гостей. Постоянно повторял тост: "Я шел к этому тосту 30 лет. Так давайте же выпьем за присутствующих здесь прекрасных дам!"