Елена Кузавова умерла по дороге в больницу

В аварии на Гомельской трассе под Киевом погибла мотоблогерша 41-летняя Елена КУЗАВОВА. Мотоциклом "БВМ" въехала в заднюю левую часть автомобиля "Фольксваген". Умерла по дороге в больницу.

За рулем авто была нетрезвая женщина. На трассу выезжала с нарушением правил дорожного движения. В отношении ее открыли уголовное производство. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

- Мама каталась на мотоцикле максимально аккуратно. Никогда ни за кем не гналась, потому что ей это было неинтересно, - говорит дочь Татьяна Кузавова. - Ездила для себя, кайфовала от этого. Все ее помнят как светлого, яркого и позитивного человека. Мама всем нам дала хороший урок: получать удовольствие от жизни при любой возможности.

Елена Кузавова под ником "Кузавини" вела блог в "Инстаграме". Имела 74 тыс. подписчиков.

- Я решила не закрывать мамину страницу, - говорит Татьяна. - Оставлю ее для всех, кого она радовала и поднимала настроение.

Елену Кузавову кремировали. Похоронили в городе Буча под Киевом. В последний путь ее провожали несколько сотен байкеров и несколько десятков авто.