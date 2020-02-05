Елена Федченко приняла роды в самолете

Украинский врач Елена Федченко 4 февраля приняла роды на борту самолета катарских авиалиний "Катар Эйрвэйз". Летела на отдых с подругой из катарского города Доха в Бангкок, столицу Таиланда.

Елена Федченко из Киева. Работает лором. Про роды на лайнере экипаж объявил в 03:00. Мальчика рожала 23-летняя гражданка Таиланда.

— Экипаж искал врача среди пассажиров. Я сначала думала притвориться спящей, но пошла, — говорит Елена Федченко, 50 лет. — В каптерке в хвосте самолета женщина лежала на полу, стюардессы растерянные. Я надела перчатки, стала на колени и — вперед.

Спасибо кафедре акушерства и гинекологии медицинского университета имени Богомольца (врач окончила вуз в 1992 году. — ГПУ), — продолжает Елена Федченко. — Вспомнила все в одну минуту. Я не герой. Делала то, чему была обучена. Просто случайно оказалась в нужное время и в нужном месте. Не растерялась. Слава Богу, что мама и новорожденный здоровы.

После родов самолет совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Калькутта. Роженицу с сыном забрали в больницу.

— В самолеты не пускают женщин с доношенной беременностью. Однако тайка скрыла свое состояние, рассказывает Елена Федченко. — Она сама по себе маленькая. И была одета в балахон.