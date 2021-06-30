Екатерина Долган уснула за рулем

22 июня в Прилуках на Черниговщине похоронили легкоатлетку 21-летнюю Екатерину Долган. За три дня до этого участвовала в Киевском ультрамарафоне. Когда возвращалась домой, уснула за рулем. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

Екатерина Долган окончила факультет физического воспитания и спорта Киевского педагогического университета им. Михаила Драгоманова. Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. В прошлом году в апреле установила рекорд Украины по бегу на 10 км. А в сентябре одержала первенство Национального реестра рекордов в номинации "Самый длинный непрерывный бег на тренажере". За 5 ч. пробежала 51 км. Месяц тому назад заняла второе место в чемпионате Украины по горному бегу.

- Когда готовили ее рекорд, назвали Катю "Бегущая за Солнцем". Она имела много желаний и планов, - говорит руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Замужем не была. Встречалась со спортсменом Павлом Филоновым.

- Неделю тому назад Катя обратилась ко мне - заказала торт на семейный праздник 22 июня, - рассказывает кондитер из Прилук Анна. Фамилию просит не указывать. - Хотела обычный наполеон, без украшений. Через несколько дней узнала, что Кати нет.