Дважды выходила замуж, чтобы остаться в Америке

- Дважды выходила замуж, чтобы остаться в Соединенных Штатах Америки. Первый муж, американец, попал за решетку. Чиновники отказались оформить документы - не поверили, что брак настоящий. Подала на апелляцию. Пока ее утвердили, мы развелись, - рассказывает 30-летняя Анна-Мария Мельник. Девять лет живет в Лас-Вегасе, штат Невада.

- Некоторое время жила в небольшом курортном городке. Там проводили рейды, чтобы выявить нелегалов. Некоторых моих знакомых нашли и депортировали. Я пряталась в другом городе. Жила в страхе. Ведь нелегалу в паспорт ставят так называемую "черную метку". Это означает запрет на въезд в Штаты минимум на 10 лет.

- В прошлом году вышла замуж во второй раз. Мой муж белорус, но имеет гражданство США. После бракосочетания процедура легализации такова: проходишь медицинское обследование, заполняешь анкету и ждешь результат. Заплатить надо 2000 долларов. Сроки рассмотрения документов зависят от штата. В Неваде это занимает от 10 до 15 месяцев, в Висконсине - от трех до четырех.

Еще некоторые заключает фиктивные браки с американцами. Есть фирмы, которые все устраивают. Но эти услуги стоят дорого - от 15 тысяч долларов.

- Существуют другие способы легализоваться. Многие знакомые из Украины подали заявления на получение политического убежища, - рассказывает 26-летняя София Чехова из Чикаго. В США живет три года. - Часто ребята прикидываются геями и лесбиянками. Говорят, что дома их дискриминировали из-за сексуальной ориентации. Это один из самых выигрышных вариантов. Они с адвокатами придумывают трогательные истории о несчастливом детстве, издевательствах в школе, подделывают медицинские справки, фотографии. Некоторые просят убежище по религиозным мотивам. Говорят, что являются прихожанами Московского патриархата, и теперь в Украине им угрожают.

Я сначала поехала во Флориду. Работала в ресторане. Через некоторое время с друзьями переехала в Чикаго. Там много украинцев. Есть целый украинский район, наши церкви, магазины. Чувствую себя как дома.

Работала в магазине. Недавно устроилась диспетчером.

Большой минус - нелегалу нельзя выезжать за пределы страны, путешествовать.