- Следил за работами Геннадия последние 10 лет. Их нельзя спутать с другими, потому что автор имел свое творческое лицо. В последнее время он болел. И еще добавился стресс из-за пандемии. Она влияет на художников. Остро ощущал ненужность обществу, - говорит винницкий художник Александр Никитюк о коллеге Геннадии СОЛДАТОВЕ, 74 года. Прошло девять дней как он умер.

Геннадий Солдатов родился в узбекском Ташкенте. Учился в Харьковском художественно-промышленном институте. Жил в Виннице. Работал в монументально-декоративном искусстве и станковой живописи. Его мозаики и витражи украшают несколько зданий в Виннице. Картины Солдатова есть во многих галереях и частных коллекциях.

- Он был талантлив. Создал ряд портретов. До последнего хотел писать, потому что было что рассказать людям, - говорит знакомая Ирина Попенко. - Был предельно честным. Если хорошо говорил о какой-то работе, то она действительно этого заслуживала.

- Я встретился с Геннадием один раз в жизни. Случайно, - рассказывает фотохудожник 50-летний Зорий Файн. - В конце 2017 года в художественном салоне Винницы забирал свои полотна. Подошел пожилой мужчина. Взял со стола мою работу "Пятничанское кладбище". На ней - ограждения памятников, которые тонули в красно-оранжевой осенней листве. Долго рассматривал, а потом сказал хозяйке салона, что картина талантливая. Она указала на меня - вот автор. Я смутился. Поблагодарил его за отзыв. С тех пор прошло несколько лет. Каждый раз, когда просматриваю свои картины, останавливаюсь именно на этой и рассматриваю ее его глазами. Те несколько минут, которые он потратил, дали мне уверенность в своей живописи.