Дмитрия Кременя не стало после операции на сердце

В Николаеве справили девятины в память поэта и публициста 65-летнего Дмитрия КРЕМЕНЯ. Имел больное сердце. За несколько недель до смерти перенес операцию.

"В 1990 году я впервые зашел к Дмитрию Дмитриевичу. Принес ему заметку о необходимости переименования местного пединститута с имени украинофоба Виссариона Белинского в честь Николая Аркаса. Он отложил все дела. Немного отредактировал текст и понес машинистке. Он радовался нашим встречам. Всегда находил какие-то высокие, порой даже поэтические строки во славу Грузии, Кавказа. Кременя все любили. И я тоже", - написал в" Фейсбуке "журналист Вахтанг Кипиани.

Дмитрий Кремень родился в селе Суха Иршавского района на Закарпатье. Окончил Ужгородский национальный университет. Работал учителем украинского языка и литературы в поселке Казанка Николаевской области.

- Прожил там четыре года. В Казанке я написал первую книгу "Майская арка" и стал членом союза писателей СССР. Если бы я тогда был "под глазом" и обо мне не раздавались бы одобрительные слова классиков в Киеве и Москве, я мог бы загреметь в Новоданиловскую колонию поблизости Казанки: там немало пересидело диссидентов, - рассказывал Дмитрий Кремень.

Издал 20 поэтических сборников. В 1999 году получил премию имени Тараса Шевченко за книгу стихов и симфоний "Пектораль".

Осталась жена Ольга и сын Тарас. Он - нардеп от партии "Народный фронт".