Дмитрий Тымчук погиб от выстрела в голову

Прошло полгода со дня гибели народного депутата от "Народного фронта", координатора группы "Информационное сопротивление" 46-летнего Дмитрия Тымчука. Следствие продолжается. Среди версий рассматривают самоубийство, несчастный случай и убийство. Результаты экспертизы прокуратура не разглашает.

С огнестрельным ранением головы Дмитрия Тымчука нашла жена в квартире на столичном бульваре Перова 19 июня.

- Какие-то уроды начали разгонять ложь - мол, Тымчук две недели пил из-за депрессии, а затем совершил самоубийство, - говорит друг и помощник нардепа Алексей Копытько. - В тот день в 13:00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. На этот раз за час до планового выезда "отбоя" не было. В течение двух недель "пьянства и депрессии" Тымчук проводил встречи, общался с коллегами и руководил коллективом.

Дмитрий Тымчук родился в российской Чите. В детстве жил в Германии, где прослужил отец-офицер. Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Работал в штабе Нацгвардии и разных подразделениях Минобороны. С 2008 года был главным редактором интернет-проекта "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований". С началом российской агрессии стал координатором группы "Информационное сопротивление". Осенью 2014-го попал в Верховную Раду по спискам "Народного фронта".

- Он был лучшим журналистом в нашей группе "мурзилок", выпускников 1995-го Львовского высшего военно-политического училища. В нашем курсантском коллективе имел прозвище "Чук". В выпускном журнале "Атака" Дмитрию пророчили славу известного журналиста. Он им стал. С 2000-х мало кто в Украине мог соперничать с ним в создании текстов на темы безопасности, - говорят одногруппники Тымчука.

Похоронили Дмитрия Тымчука в Бердичеве Житомирской области.