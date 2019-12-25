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пятница, 27 декабря 2019 05:45

Дмитрий Комаров месяцами не видится с женой

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- Всегда хотела, чтобы человек, который станет моим спутником жизни был добрым. Дима именно этим и покорил. На моих глазах он остановил ночную драку под мостом, помог рыбаку, который чуть не провалился в прорубь, и водителю машины, который не мог выехать вверх по заснеженной дороге, - говорит модель и танцовщица 22-летняя Александра Кучеренко. В июне вышла замуж за телеведущего Дмитрия Комарова, 36 лет.

Пара расписалась в Киеве. Пригласили 11 гостей - родных и близких. Затем обвенчались в израильском Иерусалиме. Медовый месяц провели на Мальдивах.

- Из-за зарубежных экспедиций Диминой программы "Світ навиворіт" иногда не видимся месяцам, - рассказывает Александра. - Недавно ездила в гости к любимому. Для съемок ему срочно понадобился один документ, который по почте передать не успели. Так я оказалась на другой половине земного шара. Дима предупредил: "Съемки не остановит. Будешь ездить вместе с нами". Ребята живут работой с рассвета до заката. Такой график я бы не выдержала.

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина". Тогда Александра стала победительницей.

- Все начиналось немного мистически, - рассказывает Дмитрий. - Когда мне предложили стать членом жюри на конкурсе, я долго пытался отказаться, потому что не люблю светские мероприятия. Но организаторам удалось меня упросить. Потом оказалось, что Саша тоже сначала не хотела участвовать в конкурсе. После этого мы с ней приняли участие в шоу "Танцы со звездами". Это была идеальная проверка наших отношений.

Дмитрий Комаров с 17 лет работает журналистом. В декабре 2010-го запустил авторскую программу о путешествиях "Світ навиворіт". Вместе с оператором Александром Дмитриевым сняли более 140 выпусков из 13 стран.

Александра Кучеренко родилась в Днипре. С 5 лет занималась спортивно-бальными танцами. В 2015 году поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на специальность "диктор и ведущий телепередач". Сегодня получает степень бакалавра по журналистике. Работает ведущей программы "Звездный спорт".

- Саша стала первым человеком, с которым я всем делюсь. После разговоров с ней всегда прихожу в себя, - говорит Комаров. - Сейчас пишу книгу. Заметки в ней Саша читает первой.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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Дата
27
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