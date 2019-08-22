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Десантниками будет командовать защитник Саур-Могилы

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Командующим десантно-штурмовых войск Украины назначили генерал-майора 39-летнего Евгения Мойсюка. Его предшественник генерал-лейтенант Михаил Забродский стал народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

Евгений Мойсюк был первым заместителем командующего. Сейчас его место займет полковник Алексей Шандар, 46 лет.

В начале русско-украинской войны Мойсюк командовал 1-м батальоном 25-й воздушно-десантной бригады. 7 августа 2014-го сводная группа под его командованием первой зашла на вершину Саур-Могилы в Донецкой области. Руководил обороной Донецкого аэропорта зимой 2014-2015 годов, выводил оттуда солдат.

Генерал Забродский - третий в списке партии "Европейская солидарность". На время каденции в Верховной Раде был переведен в кадровый резерв.

Автор: Руслан ГРИШКО
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