Давида Бабаева похоронили под аплодисменты

В Киеве на Байковом кладбище похоронили актера столичного Театра русской драмы и комедии имени Леси Украинки 76-летнего Давида БАБАЕВА. Причина смерти не разглашается.

- Я не люблю слово "играть". Мне больше нравится термин "жить". Чехов сказал гениальную вещь: "Театр - это место, где наконец-то можно не играть". Важно прочувствовать своего героя. Для этого мне достаточно вспомнить ситуации из своей жизни, где были похожие эмоциональные переживания - рассказывал в одном из интервью актер.

Бабаев родился в столице Дагестана Махачкале, где во время Второй мировой войны его семья находилась в эвакуации. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Впоследствии преподавал там на кафедре разговорного жанра. С 1972-го и до конца жизни работал в столичном театре имени Леси Украинки.

Снимался в кино. Сыграл в более чем 70 спектаклях. Самые известные - "Школа скандала", "Госпожа министр", "Наполеон и корсиканка".

"Особой для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви ". По сюжету, пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проницательная история, согретая естественной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, была любимой у зрителей. Именно этот спектакль стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз", - написали в" Фейсбуке "на странице театра.

На прощании с актером побывал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Его мать - актриса 60-летняя Наталья Кудря была партнершей Бабаева в нескольких спектаклях. В последний путь покойного провели аплодисментами. Осталась жена Татьяна.