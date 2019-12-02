Даниил Коваленко изобрел метод переработки шин

Киевский школьник 17-летний Даниил Коваленко изобрел способ переработки резины без вреда для окружающей среды. За это получил "золото" Малой академии наук и гран-при международной экологической олимпиады в кенийской столице Найроби.

- Все началось со школьного реферата о вреде окружающей среде от сжигания автомобильных покрышек, - рассказывает Даниил Коваленко. - Три года проводил эксперименты, которые увенчались успехом. Резину замораживаю жидким азотом. Под действием температуры в минус 200 градусов она превращается в камень. Затем измельчаю с помощью ультразвука. Из полученного порошка можно делать мячи и спортивные маты. Если домешать свежую резину, можно использовать для производства новых покрышек или как добавки к асфальту.

Разработкой школьника заинтересовались западные предприятия.

- Тонну шин можно переработать за 2 часа. Это обойдется в 3 тысячи гривен, - говорит Даниил. - Создал модель завода по переработке резины для западных предпринимателей. Теперь мечтаю увидеть это в реальности.