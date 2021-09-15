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четверг, 16 сентября 2021 07:51

Бывшая ученица выстрелила из арбалета в двух учительниц

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19-летняя Таисия Петрова утром 6 сентября попала из арбалета в спину одной учительнице и в руку другой. Таисию задержали. Педагогов доставили в больницу. Травмы обоих оказались не тяжелыми.

8 сентября Киевский райсуд Полтавы отправил нападавшую под арест на два месяца. Во время заседания Петрова пожаловалась на буллинг со стороны учителей и детей во всех трех школах, где училась. Мол, всюду сталкивались с травлей, но не рассказывала об этом родителям.

В заведении, где совершила нападение, Таисия училась до пятого класса.

- Сожалею о своем поступке. Эти учителя ни в чем не виноваты, - говорит Петрова во время заседания. Однако не смогла объяснить, что именно стало причиной для такого поступка.

Школа №11 расположена на ул. Маршала Бирюзова - недалеко от полтавского Авиагородка, где в советское время получали жилье в основном военные.

Территория учебного заведения ограждена невысоким металлическим забором. Во дворе - четверо школьников. Сидят на когда-то раскрашенных масляной краской пеньках. Рядом к липе пристегнут велосипед.

В 10:30 в четверг в школе тихо - идет урок. Центральные входные двери открыты. За ними встречает медсестра. Измеряет температуру.

- К нам нельзя посторонним. Что вы хотели? - преграждает вход худощавая женщина. На красную футболку с коротким рукавом надела синий синтетический халат. Похожий на тот, которые носят продавцы или парикмахеры.

Это - техработница. В ее обязанности входит уборка первого этажа и дежурство на входе в школу.

- Добрый день. Мы не можем вас пустить - правила безопасности, карантин. Посторонним вход воспрещен. И что вы там хотите увидеть? - из-за угла коридора выходит невысокая стройная женщина средних лет. Темно-зеленый цвет ее костюма-двойки гармонирует с цветом глаз. Просторная юбка доходит до щиколоток. Говорит приятным голосом. Это директор заведения - Валентина Олийниченко.

- Никто у нас не напуган. Следователи говорили с детьми в присутствии родителей. Психолог с учениками работает. Изучает уровень тревожности. Заявления о травле - безосновательны, - рассказывает Валентина Александровна. - Ребенок учился у нас в начальной школе. Кто ее мог булить? Сколько времени прошло?

Арбалетчицу задержали до приезда правоохранителей. Пока их не было - она ​​ничего не говорила о травле, замечает директор.

Раздается звонок. С улицы в школу забегают ученики. Кто-то надевает маску, а некоторые в спешке дожевывает шаурму. Фастфуд продают в киоске за воротами.

С Валентиной Александровной поднимаемся на второй этаж по боковой лестнице - повторяем путь нападающей. Замечаю, что в коридорах первого этажа есть камеры видеонаблюдения. А над боковым входом и на лестнице - отсутствуют. Таисия будто знала, что не попадет под видеонаблюдение.

- Она поднялась на второй этаж. Двери первого от лестницы класса были открыты. Из-за духоты, потому что окна выходят на солнечную сторону, - говорит Валентина Олийниченко. - Учительница вела урок, стояла лицом к доске. Девушка выстрелила ей в спину. Та сразу и не поняла, что произошло. Там еще сидела ассистентка учителя, потому что в классе учится инклюзивный ребенок.

Выстрелив, Таисия пошла по коридору дальше. В это время с другой стороны шла завуч. Спросила у Петровой, кто она и почему ходит по школе. Таисия развернулась и навела арбалет.

- Моего заместителя спасло только то, что она жестикулирует при разговоре. Спросила девушку: "Неужели в меня будешь стрелять?" И она выстрелила, - продолжает директор. - Стрела попала в левую руку и прошла навылет. Если бы не рука - могла попасть в шею или грудь. Возможно, даже в сердце.

Раздался звонок, и в коридор вышли ученики. Один из них взял арбалет у нападающей. Отдала спокойно и не сопротивлялась. Не была агрессивной и не плакала.

- Отвели ее в кабинет завуча. Она сидела перед нами, развалившись на стуле. Сосала конфетку на палочке, - говорит Валентина Александровна. - Я представилась. Спросила, как ее зовут. Сначала молчала, а потом ответила: "Тая". В соцсетях ее называют психичкой. Но она не вела себя как больная. Выглядела как человек, который выполнил свою работу. Говорила грамотно по-русски.

Раненая учительница украинского языка и литературы Елена Оверченко лечится в стационаре. Ей сделали прививку от столбняка и назначили антибиотики. Стрела попала женщине в мягкие ткани спины, не повредила кость. Заместитель директора Ирина Викторовна - выздоравливает дома. Ей наложили швы, ежедневно ездит на перевязки. Обе учительницы не хотят общаться с прессой.

- Такая ситуация могла произойти в любой школе. Так случилось, что по дороге ей попалась наша, - считает Валентина Олийниченко. - Учреждения образования нужно охранять. Раньше сотрудник охранной службы сидел в вестибюле. Но во время карантина родители возмущались, почему должны платить, когда дети дома. Мы отказались.

Взрослые подводят детей к школе во вторую смену. На территорию не заходят - ждут пока за детьми придут учителя. В тени невысокой липы недалеко от ворот стоит три школьницы с рюкзаками на плечах. Учатся в четвертом классе. Рядом две женщины пенсионного возраста и высокий коротко стриженный мужчина.

- Вожу внучку в школу и забираю. Боюсь, чтобы сама ходила, - переминается с ноги на ногу женщина в мохеровый кофте. Не называется. - Охрану нам уже предлагали. И я думаю, что она будет.

- А давайте посчитаем. В прошлом году мы за охрану платили 60 гривен. А в этом году в полтавских школах платят с семьи по 350, а то и 400 гривен, - присоединяется к разговору 58-летний Владимир. - У нас полторы тысячи учеников. Умножьте, разделите на количество месяцев охраны. Получите почти 60 тысяч в месяц. Все деньги получит фирма. А три охранника получат зарплату по 6 тысяч.

- За эти деньги наймут каких-то людей, которые будут просто сидеть, - говорит вторая женщина. - Чтобы дети были в безопасности - охрану должна обеспечивать власть.

Семья Таисии Петровой проживает в нескольких кварталах от школы на верхнем этаже общежития "малосемейки". Мать - медсестра в психбольнице, отец - сотрудник горгаза.

Соседи говорят о семье неохотно. В один голос утверждают: ничем не выделяются среди других.

- Я живу на третьем этаже, они - на пятом. Мать в лицо не знаю, а отца периодически встречаю. Спокойный, всегда здоровается, - молодая женщина с серой повязкой в ​​тон к длинному платью выкатывает на улицу коляску.

От площадки бежит светловолосая девочка лет пяти. Быстро поднимается по лестнице и забегает в подъезд. Через мгновение возвращается с ярким желто-розовым самокатом. К крыльцу подходит седая женщина лет 50. Широко улыбается, помогает ребенку спуститься по лестнице.

- По крайней мере, не алкоголик, - говорит. - Может, соседи, которые с ними в блоке что и слышали. Но в доме ничего не говорят о них, чтобы были какие-то скандальные или еще что-то. Девушка спокойная и вежливая. Подумать о ней плохо не могли.

Жители подтверждают, что первая учительница Таисии живет в этом же доме, только в другой половине. Конфликтов у нее с семьей Петровых не было.

Таисия Петрова училась в трех учреждениях. С пятого класса родители перевели ее в школу №36, после девятого - в школу №9.

До нее от дома, где живут Петровы - ехать шесть-семь остановок. Расположена среди парка и имеет несколько проходов на территорию. Ограждение не закрывается - по сути, это проходная дорога. Охраны в школе тоже нет, однако в учреждении есть тревожная кнопка.

- Когда Петровы подавали документы, сказали, что ребенок хочет продолжить обучение в профильном классе, - рассказывает директор школы №9 Виктория Годня. - У нас класс украинской филологии небольшой и были места. Причины, почему ушла из другой школы - не выясняли. Училась хорошо. С буллингом в выпускных классах она не сталкивалась.

Опровергает версию с травлей и классная руководительница Петровой Валентина Матвеенко.

- Я смотрела, что она говорила в первый день, во второй и третий, - говорит учительница. - Сначала, что пошла на поступок спонтанно под влиянием сна. Потом заявила, что это был протест. А уже потом сказала о буллинге. Мое впечатление - ребенок не получил чего-то ожидаемого от пребывания в школе. Поэтому и сменил три учреждения. Но, чтобы дружить, надо же и самой какие-то шаги навстречу делать. Она в коллективе их никогда не делала. Но и не была конфликтной или нарушителем.

- Одну сложную ситуацию с Таисией таки имели, добавляет директор. - Родители были категорически против получения ею ID-паспорта. Они считали, что это не нужно. Писали заявления в разные инстанции, чтобы получить бумажный документ. А у нас как раз шла регистрация на внешнее независимое оценивание. Мы провели множество консультаций, писали ходатайство, чтобы Таисии позволили зарегистрироваться по свидетельству о рождении. Харьковский региональный центр оценивания качества образования позволил. Она успешно написала тесты.

Отказ от ID-карты родители объяснили религиозными убеждениями.

Об инциденте с Таисией учителя школы №9 узнали из социальных сетей.

- Нам стали звонить и писать слова поддержки, - говорит Виктория Годня. - Люди возмущаются из-за этой ее клеветы о буллинге. Но она грамотная девушка. Всегда имела способность анализировать, логически мыслить, выражать собственное мнение. Теперь учится на психолога. Изучила все эти термины. Я не знаю, что ее толкнуло на такой шаг. Но думаю, что причина есть, и она формировалась не один год. Что-то делалось с этим ребенком.

После окончания школы Таисия Петрова поступила в харьковский Национальный университет гражданской защиты Украины.

Училась на психолога. Жила в общежитии до начала пандемии коронавируса в марте 2020-го. Во время локдауна вернулась в Полтаву и продолжала учиться онлайн. В этом году перевелась на третий курс. Преподаватели утверждают, что у нее не было проявлений неадекватного поведения. Отлично училась, утверждают. Не понимают причины, почему стреляла в учителей.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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