Борис Грачевский умер от коронавируса

В Москве не стало художественного руководителя киножурнала "Ералаш" 72-летнего Бориса Грачевского. Умер от коронавируса. 27 декабря в тяжелом состоянии его положили в городскую больницу. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. 11 января пришел в себя. Через три дня умер в реанимации.

— Даже в больнице Грачевский был настроен оптимистично. Когда пришел в себя, сказал, что все в порядке. Говорил, что скоро выпустит десятый номер "Ералаша", где он снял меня. Присылал фотографии, где он в маске был. Смеялся над болезнью, — рассказывает российский актер Станислав Садальский, 69 лет.

Борис Грачевский родился в Москве. Его отец был режиссером. С 6 лет участвовал в его постановках. 11-летним сам поставил новогодний спектакль. Окончил Калининградский механический техникум. Работал грузчиком. В 1969-м поступил на заочное отделение Всероссийского института кинематографии.

В 1974 году создал киножурнал "Ералаш", в котором работал до конца жизни. Писал для него сценарии, был режиссером и актером.

Издал три книжки. В 2014 году подписал письмо деятелей культуры РФ в поддержку политики российского президента Владимира Путина по поводу аннексии Крыма.

Трижды был в браке. С последней женой актрисой 36-летней Екатериной Белоцерковской жил с 2016-го. В прошлом году у них родился сын Филипп. От предыдущих отношений Грачевский имел троих детей.