Борис Джонсон сыграл свадьбу через год после рождения сына

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис ДЖОНСОН женился на пиарщице и эко-активистке Керри Саймондс, 33 года. Он стал первым британским премьер-министром за 199 лет, который женился на этой должности.

Церемония состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе. Керри Саймондс была в белом платье с цветочной аппликацией и рукавами- "фонариками" от греческой фирмы "Костарелос". В магазине такое стоит $ 4 тыс. - почти 110 тыс. грн. На голове у невесты был венок из белых цветов. Борис Джонсон надел классический черный костюм и белую рубашку. Его волосы торчали в разные стороны, а голубой галстук перекосился вправо.

- Свадьбу провели тайно. Позвали 30 гостей - это наибольшее количество, которое можно пригласить из-за карантина, - говорит пресс-секретарь Джонсона. - Пышное застолье молодые планируют организовать следующим летом. Медовый месяц тоже отложили. Борис Джонсон уже вернулся к работе.

Супруги живут в резиденции британского премьер-министра. Поселились там летом 2019 года, когда Джонсон получил должность. С Керри Саймондс он познакомился в 2012-ом. Тогда баллотировался в мэры Лондона, а она работала в его штабе. Встречаться начали через шесть лет. В апреле прошлого года у Джонсона и Саймондс родился сын. Назвали Вилфредом - в честь врача, который лечил Бориса от коронавируса.

Брак с Джонсоном для Саймондс первый. Мужчина уже был женат дважды. Первой женой стала однокурсница из Оксфордского университета Аллегра Мостин-Оуэн. Через три года брак распался. Во второй раз женился на юристе и журналистке Марине Вилер. Прожили 25 лет. Воспитали четверых детей - дочерей Лару и Кассию, сыновей Мило и Теодора. Говорят, расстались из-за измен мужа. У Джонсона есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макантайр. Девочке сейчас 12 лет.