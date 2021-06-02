Борис Джонсон сыграл свадьбу через год после рождения сына

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 2223
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 243
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 450
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 477
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 585
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 252
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 531
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
3
3
5
2
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 666
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1962
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1071
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 504
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 06:51

Борис Джонсон сыграл свадьбу через год после рождения сына

  Комментировать
 

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис ДЖОНСОН женился на пиарщице и эко-активистке Керри Саймондс, 33 года. Он стал первым британским премьер-министром за 199 лет, который женился на этой должности.

Церемония состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе. Керри Саймондс была в белом платье с цветочной аппликацией и рукавами- "фонариками" от греческой фирмы "Костарелос". В магазине такое стоит $ 4 тыс. - почти 110 тыс. грн. На голове у невесты был венок из белых цветов. Борис Джонсон надел классический черный костюм и белую рубашку. Его волосы торчали в разные стороны, а голубой галстук перекосился вправо.

- Свадьбу провели тайно. Позвали 30 гостей - это наибольшее количество, которое можно пригласить из-за карантина, - говорит пресс-секретарь Джонсона. - Пышное застолье молодые планируют организовать следующим летом. Медовый месяц тоже отложили. Борис Джонсон уже вернулся к работе.

Супруги живут в резиденции британского премьер-министра. Поселились там летом 2019 года, когда Джонсон получил должность. С Керри Саймондс он познакомился в 2012-ом. Тогда баллотировался в мэры Лондона, а она работала в его штабе. Встречаться начали через шесть лет. В апреле прошлого года у Джонсона и Саймондс родился сын. Назвали Вилфредом - в честь врача, который лечил Бориса от коронавируса.

Брак с Джонсоном для Саймондс первый. Мужчина уже был женат дважды. Первой женой стала однокурсница из Оксфордского университета Аллегра Мостин-Оуэн. Через три года брак распался. Во второй раз женился на юристе и журналистке Марине Вилер. Прожили 25 лет. Воспитали четверых детей - дочерей Лару и Кассию, сыновей Мило и Теодора. Говорят, расстались из-за измен мужа. У Джонсона есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макантайр. Девочке сейчас 12 лет.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Борис Джонсон сыграл свадьбу через год после рождения сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола, что жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10746
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4914
Фотографы &quot;словили&quot; президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
24
 Просмотров: 4752
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4356
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 3978
Люди
Михаил Слабошпицкий не успел закончить роман
Михаил Слабошпицкий не успел закончить роман
Михаила Зубчука искали 12 дней
Михаила Зубчука искали 12 дней Просмотров: 162
Влюбленные погибли на отдыхе
Влюбленные погибли на отдыхе Просмотров: 90
Анна В стала самой красивой замужней женщиной Украины
Анна В стала самой красивой замужней женщиной Украины Просмотров: 126
Теодор Дьячун умер после инсульта
Теодор Дьячун умер после инсульта Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 2637
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть