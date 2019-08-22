Боевики забирают еду у пенсионеров

Боевики на контрольно-пропускных пунктах при въезде в так называемую ДНР забирают у людей продукты.

- Говорят, что "много везут", - рассказывает 68-летняя Лариса Алексеевна из оккупированного Донецка. - У сестры на пропускном пункте оккупанты забрали палку колбасы, потому что везла пять. По законам ДНР, столько нельзя. Но украинская еда вкуснее, качественнее и дешевле. Поэтому берем много.

У молодежи отбирают вещи личной гигиены и технику.

- На блокпосту возле Марьинки у женщины хотели забрать две упаковки подгузников. Но она откупилась за 100 гривен, - говорит 31-летняя Татьяна Бойченко из оккупированной Макеевки. - На том же блоке весной одного парня задержали, потому что вез много лекарств для больных родителей. Думали, что поймали наркомана. Он показал чек. Боевики сказали купить в магазине три литра сока. Тогда отпустили.

Между блокпостами боевики ДНР создают искусственные очереди. Задерживают автомобили и проверяют выборочно у пассажиров документы.

- На мариупольском направлении сделали нулевой блокпост и основной - возле села Верхнешироковское. Каждый проверяет документы и автомобиль. Из-за этого образуются большие очереди, - говорит 36-летний Евгений Приходько из захваченного Иловайска. - Среди оккупационных контрольно-пропускных пунктов сидят еще боевики. Выборочно могут остановить автомобиль и проверить паспорта. Денег не просят. Но время в дороге увеличивается из-за этого на 2 часа.