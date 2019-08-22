Боевики забирают еду у пенсионеров

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1593
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 1656
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1440
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2016
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2151
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2106
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5607
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2106
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 126
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 00:31

Боевики забирают еду у пенсионеров

  Комментировать

Боевики на контрольно-пропускных пунктах при въезде в так называемую ДНР забирают у людей продукты.

- Говорят, что "много везут", - рассказывает 68-летняя Лариса Алексеевна из оккупированного Донецка. - У сестры на пропускном пункте оккупанты забрали палку колбасы, потому что везла пять. По законам ДНР, столько нельзя. Но украинская еда вкуснее, качественнее и дешевле. Поэтому берем много.

У молодежи отбирают вещи личной гигиены и технику.

- На блокпосту возле Марьинки у женщины хотели забрать две упаковки подгузников. Но она откупилась за 100 гривен, - говорит 31-летняя Татьяна Бойченко из оккупированной Макеевки. - На том же блоке весной одного парня задержали, потому что вез много лекарств для больных родителей. Думали, что поймали наркомана. Он показал чек. Боевики сказали купить в магазине три литра сока. Тогда отпустили.

Между блокпостами боевики ДНР создают искусственные очереди. Задерживают автомобили и проверяют выборочно у пассажиров документы.

- На мариупольском направлении сделали нулевой блокпост и основной - возле села Верхнешироковское. Каждый проверяет документы и автомобиль. Из-за этого образуются большие очереди, - говорит 36-летний Евгений Приходько из захваченного Иловайска. - Среди оккупационных контрольно-пропускных пунктов сидят еще боевики. Выборочно могут остановить автомобиль и проверить паспорта. Денег не просят. Но время в дороге увеличивается из-за этого на 2 часа.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики забирают еду у пенсионеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 46773
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 27882
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 26527
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 26488
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21817
Люди
Землю православных отдали католикам
Землю православных отдали католикам Просмотров: 9
Татьяна Марина продает квартиры в Турции
Татьяна Марина продает квартиры в Турции Просмотров: 504
Политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву
Политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву Просмотров: 351
Вячеслава Морозова укусила пчела
Вячеслава Морозова укусила пчела Просмотров: 378
Морские карты с Крымом переделают
Морские карты с Крымом переделают 1 Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
6
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1554
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua