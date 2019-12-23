Автор памятников Бандере и Грушевскому имел почечную недостаточность

Во Львове умер скульптор 73-летний Николай Посикира. Имел почечную недостаточность. Болел год. У него остались жена Людмила и дочь Наталья.

- Дядя Николай всегда находил выход из любой ситуации, - рассказывает племянник Роман Посикира, 46 лет. - Слепил из глины памятник своему другу Владимиру Ивасюку после его смерти. Простоял в мастерской 10 лет. Потом кто-то рассказал об этом в КГБ. Но дядю предупредили, что через час в мастерской будут гости. Он отпилил со скульптуры голову, хорошо ее спрятал и слепил другую. Когда пришли с проверкой, спросили, чья это фигура. Дядя ответил: "Это просто какой-то артист за роялем". Его памятник Владимиру Ивасюку установили на Лычакове во времена перестройки.

Николай Посикира стал автором многих памятников и мемориальных досок во Львове: Андрею Шептицкому, Степану Бандере, Маркиану Шашкевичу, Михаилу Грушевскому. Создал немало надгробий на Лычаковском кладбище.

- Мои родители были далеки от скульптуры, - рассказывал Николай Михайлович. - Как-то к отцу пришел товарищ, играли в шахматы. Я взял пластилин и вылепил друга отца. Взрослые не могли надивиться - фигура действительно была похожа на прототип. Товарищ родителей заплатил за нее 25 рублей - это были страшные деньги. После того мои карманы всегда были набиты пластилином.

Мне всегда хватало идей. Иногда их даже слишком много. И не знаю, за что браться. Поэтому должна быть внутренняя дисциплина, а это приходит со временем. Когда ты молод, берешься за все и сразу. Только потом осознаешь, что начатое дело надо довести до конца. Потому что к незавершенности можно привыкнуть.