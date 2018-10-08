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вторник, 09 октября 2018 00:15

Ярему Гояна похоронили рядом с женой

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— Несколько лет назад Ярема Петрович попал в автомобильную катастрофу, а в 2013-м похоронил жену. Это подорвало его здоровье. В начале лета в трех номерах еженедельника мы печатали последнюю его статью. Как-то он позвонил. Начал говорить и заплакал. Сказал, что очень болеет, — рассказывает главный редактор газеты "Слово Просвіти" Любовь ГОЛОТА, 68 лет, о писателе и издателе 78-летнем Яреме ГОЯНЕ. Умер в столичной больнице "Феофания". 30 сентября его похоронили на Байковом кладбище рядом с женой Еленой Богдановной.

Ярема Гоян родился в селе Долишнее Залучье Снятинского района Ивано-Франковской области. Закончил факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко. Работал в местных газетах. В 1975-м переехал в Киев. Возглавил отдел культуры в газете "Радянська Україна". Через 12 лет стал главным редактором издательства детской литературы "Веселка".

— К предложению работать в издательстве я сначала отнесся пренебрежительно — не хотел уходить из серьезной газеты и заниматься детской литературой, — вспоминал Ярема Петрович в интервью журналу "Країна". — Мой товарищ Василий Василашко, который тогда работал в Госкомиздате, убедил. Через полтора года проводили выборы директора издательства. Коллектив избрал меня. Первое, что сделал на должности директора "Веселки", — ликвидировал книгу записи прихода на работу. То была никому не нужная фальшь.

Ярема Петрович возглавлял издательство 24 года. В январе 2011-го вышел на пенсию, чтобы присматривать за больной женой.

— Я работал в "Веселке" редактором, когда в коллектив пришел Ярема Петрович, — рассказывает директор издательского центра "Просвіта" Василий Кличак, 61 год. — Он был человечный, "народный" начальник. Сделал структурную перестройку, издал много запрещенного в советские времена — Александра Олеся, Владимира Винниченко. В январе 1990-го поддержал "живую цепь" в день Объединения УНР и ЗУНР. Народный рух поручил нашему коллективу 101-й километр житомирской трассы. Я понес к пану Яреме на подпись письмо в автотранспортное предприятие с просьбой выделить нам автобус. Он сначала колебался. А потом махнул рукой: "Хай живе Україна". И подписал. В последний раз с ним говорил 11 июля. Позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Он обрадовался, пытался отвечать бодро, но в голосе уже слышалась слабость.

Ярема Гоян написал два десятка книжек. В 1993-м за повесть "Таємниця Лесикової скрипки" получил Шевченковскую премию. Воспитал двух сыновей. Имел внука.

Автор: Лилия ШПОТЕНКО
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