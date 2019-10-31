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пятница, 01 ноября 2019 06:35

Анна Гуталова выиграла путевку в санаторий

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- В июле узнала, что выиграла путевку в санаторий. Мы с мужем как раз приехали из Болгарии, где отдыхали. Дома лежали несколько экземпляров "Газеты по-украински". Я взяла верхний. А там - страница с победителями, среди которых увидела свою фамилию. Показала газету на работе, рассказала родственникам и друзьям, - говорит киевлянка Анна Гуталова, 61 год.

Путевку в санаторий "Черче" в Рогатинском районе Ивано-Франковской области редакция оплатила за двух человек на 18 дней.

- Очень хотела именно в этот санаторий. Мне несколько раз предлагали другие, но я отказывалась. Когда получила путевку, обрадовалась. Встретили нас с мужем там хорошо. Поселили в номер с удобствами, холодильником, телевизором. Мы прошли все процедуры, лечение, грязи. По вечерам ходили на танцы. В выходные приезжали с концертами народные коллективы. Мужу так понравилось, что пообещал - в следующий раз поедем за свои деньги. В санатории, когда слышали, что наш отдых оплатила газета, удивлялись: "А такое сейчас бывает?" - говорит Анна Викторовна.

45 лет она работает воспитателем. Последние 30 лет - в столичном детском саду №1 бывшего завода "Арсенал".

- У нас хорошее трехэтажное здание. Выглядит, как дворец, центральный вход с колоннами. Саду скоро исполнится 100 лет. Его построили для детей работников "Арсенала". Я веду старшую группу, готовлю их к школе. Окончила педучилище и институт. Работу свою люблю. Муж Юрий Дмитриевич на пенсии. Увлекается рыбалкой и собирает грибы. Я люблю работать на даче, у нас там 6 "соток". Ходим в театр, путешествуем. Объездили почти всю Украину. Бываем за границей. С удовольствием читаем "Газету по-украински". Больше всего люблю колонки Виталия Жежеры. Когда читаю их, будто попадаю в детство, - добавляет Анна Гуталова.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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