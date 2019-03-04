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вторник, 05 марта 2019 05:30

Ани Лорак беременна во второй раз

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Говорят, что певица, 40-летняя Ани Лорак, ждет второго ребенка. Об этом заговорили после выступления артистки в российском Майкопе. На сцену вышла в коротком облегающем платье, которое выделяло немного округлый живот.

"Отец ребенка скорее всего Лазарев, он давно за Каролиной бегает. А сейчас она официально свободна", "Где-то третий месяц", - пишут в соцсети.

Говорят, отцом может быть российский певец Сергей Лазарев, 35 лет. Он часто публикует совместные с Лорак фото в "Инстаграме". Этой зимой отдыхали вместе в Майами, США. У певца есть сын 4-летний Никита, которого воспитывает один. Женат не был. В этом году Лазарев будет представлять Россию на Евровидении в Израиле.

31 января официально расстались Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. Они поженились в 2009-м. Познакомились в турецкой Анталии. Имеют общую дочь, 7-летнюю Софию. Лорак живет и работает в Москве.

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