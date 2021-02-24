Андрей Мягков умер до приезда "скорой"

- Искусство не требует жертв. Оно должно быть легким, веселым, доставлять наслаждение, радость. А если обязательны жертвы - Это не искусство, - говорил российский актер Андрей Мягков, 82 года. 18 февраля в квартире без сознания его нашла жена, актриса 77-летняя Анастасия Вознесенская. Сердце мужчины остановилось до приезда "скорой".

Андрей Мягков родился в Ленинграде. Окончил школу-студию МХАТа. Работал в московском театре "Современник", затем перешел в Художественный театр им. Антона Чехова.

- Не было случаев, чтобы актер вошел в театральную жизнь и сразу стал знаменитым. Одну роль можно сыграть блестяще, а следующую - завалить, - говорил Андрей Васильевич. - Уже потом, когда начинаешь владеть профессией, сцена принимает и актер может правильно рассчитать силы. А вот в кинематографе можно стать известным сразу.

Снялся более чем в 40 фильмах. Самые известные - "Служебный роман", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Прославился в 1975 году, когда на экраны вышла лента "Ирония судьбы".

- Мне дарили венки, подходили, пальцем касались. Я не был уверен, что фильм будет интересен. На площадке у Эльдара Рязанова была теплая атмосфера. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие, - говорил актер. - Да роль закрепила за мной имидж алкоголика. Куда бы не поехал на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями: мол, смотри, алкоголик приехал. Предлагают выпить. Неприятно, что в моем герое люди увидели только алкоголика. Баню с тех пор терпеть не могу. А вот Новый год люблю.

Последний раз снимался в 2010-м в роли кагэбиста Владимира Крючкова в детективном сериале "Туман рассеивается".

- Режиссеры зовут на съемки, но кинематограф - нет, - говорил Мягков. - Приглашают стрелять, убивать, насиловать, воровать - примитив.

С женой Анастасией Валентиновной прожил в браке 57 лет. Детей не имели. Выступал против аннексии Крыма, поддерживал целостность Украины.

Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.