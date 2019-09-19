Андрей Гуцалов нашел сестру через 44 года

— Когда умер отчим, мама рассказала, что у меня есть сестра. Решил ее разыскать и узнать больше про биологического отца, — говорит 46-летний Андрей ГУЦАЛОВ из города Гайсин Винницкой области. Три года тому назад нашел сестру по отцу Маргариту КУСТАРЕВУ, 45 лет.

- В Украине моего отца Азата Умарходжаева все называли Борисом, - рассказывает Андрей Павлович. - Он познакомился с моей мамой Татьяной Зиновьевной в 1971-ом. Он был военный, а они тогда помогали колхозам собирать урожай. Отец возил свеклу. Как только закончил, забрал мать к себе домой — в узбекский город Андижан. Тамошние традиции консервативны. В присутствии мужчин женщина даже за стол не имеет права сесть. Мама рассказывала, что муж был ревнив. Даже в магазин не позволял выходить. В конце концов, ее терпение лопнуло и она бросила Азата. Тогда была беременна мной.

Через год Азат Умарходжаев приехал в Украину за Татьяной Зиновьевной.

— Но мама ему на глаза попасть не хотела, — продолжает. - Не найдя жену, обратился к теще Варваре Яковлевне. А бабушка соврала: "Езжай, Борис, назад и не ищи ее. Татьяна вышла замуж за начальника милиции". Отец поверил и решил времени зря терять. В Виннице в поезде познакомился с местной Анной. Она и стала матерью моей сестры Маргариты.

С новой женой Азат Умарходжаев жил в селе Шершни Тывровского района Винницкой области, откуда женщина была родом. Там Андрей Гуцалов начал поиски отца.

— Местная жительница рассказала, что Анна долго не прожила с Азатом, — говорит Андрей Гуцалов. — Пытались найти какие-то ее контакты, но за полдня никакой информации не раздобыл. Уже думал возвращаться ни с чем. Именно тогда зашли во двор к 86-летней женщине. Увидев меня, она сразу спросила: "Так это ты сын Бориса? У вас с ним одно лицо. А ты не такой горячий, как твой отец?" Рассказала, что папа был вспыльчивый. Подтвердила, что имею родную сестру. Дала адрес родственников Риты, живущих в Гнивани. Сразу поехал туда.

По указанному адресу Гуцалов никого не застал.

— Но на воротах висел номер телефона о продаже дома, — говорит. — Узнал фамилию своей сестры и нашел ее в соцсетях. Оказалось, что мы с Ритой родились в один день — 26 марта. Начали общаться. Через полтора года она приехала ко мне в гости.

Женщина живет в Москве. Имеет собственный бизнес.

— Рита — молодец, сильная женщина, — рассказывает Андрей Павлович. - Она не замужем, мужчин называет слабым полом. Бизнес ведет сама. Построила дом, имеет две машины. У нее живет 78-летняя мама. Когда ехала ко мне, сама хотела оплатить дорогу. Но я настоял, что беру на себя расходы, и это не обсуждается. По случаю нашей встречи я написал песню и снял видеоклип. Выставил его на "Ютюбе". А сестре подарил букет желтых роз — символ нашей 44-летней разлуки.

Андрей Гуцалов раньше работал на мясокомбинате машинистом холодильных установок. С женой Светланой Анатольевной занимается предпринимательской деятельностью. Имеют сына Алексея. Он получает второе высшее образование в Польше.

— Об отце узнал, что он женат в третий раз, — говорит Гуцалов. — В следующем году ему будет 70, а его жена младше на 20 лет. Живут в Узбекистане. Имеют двух общих сыновей и дочь.