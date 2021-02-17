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четверг, 18 февраля 2021 05:45

Анатолий Даниленко умер на работе

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6 февраля на 68-м году ушел из жизни Анатолий ДАНИЛЕНКО из села Карапыши Мироновского района Киевской области. Ректор Белоцерковского национального аграрного университета. У него было больное сердце. Говорят, умер на работе.

- С ним я познакомился близко, когда в прошлом году приехал к студентам аграрного университета, — рассказывает бывший руководитель Киевской облгосадминистрации 37-летний Михаил Бно-Айриян. - Перед выступлением он пригласил меня в кабинет. Налил кофе. После общения сказал коллегам: "Это наш человек, с ним можно работать". Впоследствии виделись не раз. Когда приезжал к нему в Карапыши, Анатолий Степанович показывал хозяйство.

Вечером сидели и часа два общались. Анатолий Степанович рассказывал о своей жизни. Говорили о стране и молодежи.

Анатолий Даниленко окончил Белоцерковский сельскохозяйственный институт и Уманский педагогический университет им. Павла Тычины. Имел степень доктора экономических наук. Работал ветврачом, был председателем колхоза.

Был депутатом второго созыва Верховной Рады. Белоцерковский аграрный университет возглавил в 2008 году. Его жена Валентина Петровна - генеральный директор сельскохозяйственного общества "Агросвит" в Карапышах. Воспитали двух дочерей. 41-летняя Елена — экономист, Олеся, 38 лет, юрист.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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