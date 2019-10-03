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пятница, 04 октября 2019 05:16

Алла Шулюк выиграла 1000 гривен

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— Когда отправила квитанцию о подписке, ежемесячно просматривала страницу с призерами. Первой в списках меня увидела дочь Марийка. Когда получила деньги, половину отдала младшей дочери Наде, потому что она у меня студентка. Остальное пустила на пропитание, — говорит 48-летняя Алла Шулюк из село Верхнее Высоцкое Турковского района на Львовщине.

"Газету по-українськи" выписывает пять лет. Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла 1000 грн.

— Работаю почтальоном. "Газету по-українськи" рекомендую людям. Она правдивая. Всегда есть что почитать. Сама часто пользуюсь рецептами блюд со страницы "Еда". Все всегда получается вкусно, — рассказывает Алла Степановна.

Она родилась в многодетной семье. Имеет сестру и четырех братьев.

— Один трагически погиб в 22 года, — говорит Алла Шулюк. — Я после 10-го класса поступила в кооперативный техникум на товароведа. Но по профессии так и не работала. Потому что имею тоже шестеро детей. До 2008 года была в декрете. Потом взяли на подмену разносить почту. С 2009 года работаю почтальоном. Пошла по следам тети и крестной Ярославы Яхман, которая проработала здесь почтальоном 18 лет. Ранее в нашем отделении было три почтальона. Один уволился. На его место нет желающих. Отказываются, когда слышат, какая зарплата. А надо еще и планы выполнять по реализации товаров. Маршруты немалые. Мне только до работы пять километров. Дома по селу разбросаны. Трудно ходить в непогоду, когда заметет или болото. Велосипед не выдавали, ношу все в руках.

Живет в браке с 55-летним Василием Семеновичем.

— Замуж вышла в 22 года. Муж тоже из этого села. 20 ноября будет 26 лет, как мы вместе. Воспитали четырех дочерей и двух сыновей. Старшей Наташе — 24. Замужем, живет в соседнем селе. Имеет сына Ивана и дочь Марию. Через год после Наташи родилась Мария. Живет в нашей деревне. Тоже имеет двоих детей — Дашу и Артема. Третья дочь — Оксана. Воспитывает Маркиана и Богдана. Старший наш сын Иван, 19 лет, в Польше на заработках. Младшие Богдан и Надя учатся в училище. Сын — на сварщика, а дочь — на парикмахера, — говорит Алла Шулюк.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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