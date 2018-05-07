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вторник, 08 мая 2018 05:20

Александр Ярославский сыграл свадьбу спустя 12 лет после росписи

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— Свадьба ничего в наших отношениях не изменилао. Но я мечтала побывать в роли невесты, как и каждая девушка, - говорит бывшая модель 30-летняя Марина Свентицкая. С 2006-го живет в браке с харьковским миллионером Александром Ярославским, 58 лет. Воспитывают сына и двух дочек. 1 мая отгуляли свадьбу в Лондоне, Великобритания.

Для праздника супруги арендовали местную гостиницу "Ритц". Самый дешевый номер там стоит $700 за ночь - 18 тыс. грн. Самый дорогой - $2,3 тыс. - 60 тыс. грн. Ярославский надел на свадьбу черный смокинг. Марина Свентицкая была в платье с большим бантом от ливанского кутюрье Элли Сааба.

Первой женой Александра Ярославского стала дочка экс-губернатора Харьковщины Ирина Масельская. Имеет от нее сына 24-летнего Александра. Во второй раз обручился со Светланой Тумановой - дочкой сводного брата жены экс-президента Леонида Кучмы.

С Мариной Свентицкой познакомился на конкурсе красоты. Расписались, когда ей исполнилось 18 лет. После того Марина завершила карьеру модели. С мужем и детьми живет в селе Мартове Печенежского района на Харьковщине. Их владения занимают 25 га. Резиденцию обслуживают 80 человек из соседних сел. Состояния Ярославского оценивают в $645 млн - 16,8 млрд грн.

Автор: Світлана КОРЖЕНКО
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08
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