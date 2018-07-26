"Аборт делать передумала, чтобы я не забрала у нее мужа"

"Дочка Наташа стала выпивать, - рассказывает в письме жительница Житомира Мария Андреевна, 67 лет. – Нет сил с ней бороться. Что ее ждет, если не бросит водку? Было все нормально. Вышла замуж, родила ребенка. А потом будто с ума сошла. Ее лишили материнства. Внучка живет с отцом".

Письма комментирует киевского биоэнергетик Валентина Гавура. Зажигает свечу. Сканирует ладонью паспортное фото Наталии. Она кудрявая, кареглазая.

- Надеялись, что лишение права заботиться о ребенке побудит дочку завязать и вернуться к нормальной жизни. Но выпивка ей дороже ребенка. Злоупотребляет уже несколько лет. Из-за этого у нее проблемы по-женски и больная печенка. Если бросит водку, сможет найти работу и отстоять в суде свое право на дочку. Завязать ей поможет родственник, который отвезет в диспансер на лечение.

"Кажется, что нашу семью сглазили, - рассказывает в письме 65-летняя Анна Адамовна из Ривненщины. - Дочка с зятем купили дом без моей воли. Теперь хотят продать, но никто не покупает. Также имеют старый дом с новым залитым фундаментом рядом. Подали объявление, но тоже глухо. Я купила себе однокомнатную квартиру. Теперь жалею. Никому не перешли дорогу, но неурядицы за нами ходят вслед".

- Советую отложить до конца лета любые операции с недвижимостью, потому что отдадите дом даром. Вокруг много желающих обмануть и нажиться на вашем добре. До 11 августа длится сезон затемнений. Две недели после этого тоже не способствуют торговым операциям. Недвижимость будет трудно сбыть - покупателей нет. Осенью получите несколько привлекательных предложений. Первый продадите земельный участок с фундаментом. А вот квартиру выставлять на продажу не советую. За нее сейчас мало заплатят, а вы лучшее жилье вряд ли найдете.

"Живу с мужем в браке почти 12 лет, - пишет Юлия из Полтавы. - Он старше меня на 18 лет. Для нас обоих это второй брак. У меня от предыдущего остался сын, у него - две дочки и трое внуков. Имеем собственный бизнес, машину и дом. Но бывшая семья мужа не оставляет в покое. Его дети меня ненавидят. Со мной не общаются, а он до сих пор чувствует перед ними вину. Они его воспринимают как ходячий кошелек. С женой развелся за пять лет до того, как встретил меня. До сих пор ей помогает деньгами, меня всегда преследует ощущение, что взяла не свое. Его жена ходит по гадалкам, делает все, чтобы вернуть мужа. А мы из-за этого часто ссоримся. На каждый праздник в нашем доме скандал".

На фото - блондинка в кожаном платье и солнцезащитных очках. Ее за талию обнимает мужчина в бежевых джинсах и синей тенниске.

- Бояться бывшей жены не следует. Ее усилия навредить вам скоро самой вылезут боком. Хватит корить себя и чувствовать себя разлучницей. Вы не отбивали мужа, а познакомились через много лет после того, как он расторг брак. Муж верен вам и терять эти отношения не хочет. Когда чувствуете, что дома назревает конфликт, зажигайте сретенскую свечу (освящают в церкви на Сретенье 15 февраля. - ГПУ) и прочитайте "Отче наш". Ссора исчерпает себя, атмосфера в доме наладится. Достичь взаимопонимания с его детьми не удастся. Но переживать из-за этого тоже не стоит. Поддержите любимого в его попытках больше времени проводить с внуками. Для него важно быть любящим отцом и дедом.

"Впервые вышла замуж в 19 лет за парня, которого любила, - пишет черниговчанка Любовь, 31 год. - Родители говорили, что наплачусь, потому что любил заглядывать в рюмку и лгать. Уже через два месяца после свадьбы поднял на меня руку. Так продолжалось три года. Как-то познакомил меня со своими коллегами. Один из них, Сергей, начал мне звонить. Муж в это время перестал платить за квартиру, пил, общался по ночам с другими женщинами. Решилась развестись, когда избил до сотрясения мозга. Все это время меня поддерживал Сергей. Я знала, что он женат. Но сознался, что живет с женой только ради дочки. Начали встречаться. С его женой забеременели одновременно. Аборт делать она передумала, чтобы я не забрала у нее мужа. Я наоборот просила, чтобы шел к ней, но он остался со мной.

Проблем меньше не стало. Сергей наотдалживал денег у людей и в банке. Подозрительные лица приходили домой. - Угрожали, что заберут ребенка и меня. Когда дочке Тане было 3 года, я забеременела во второй раз. УЗД показало, что будет двойня. Родила Иринку и Аленку. У обеих проблемы с ножками. У Иринки тяжелый порок сердца. Сделали в июне первую операцию. Сергей материально помочь не может. Говорит, что работает. Однако в семью денег не приносит. Не о такой жизни мечтала. Ушла от одного мужа, а встретила почти такого же"

- Не корите себя, что второй избранник ничем не лучше предыдущего. Благодаря ему имеете дочек, которых любите больше всего. В проблемах подозреваете бывшую жену Сергея. Она не упустила бы случая отомстить вам обоим, но все ее попытки давно сошли на нет. Имеете сильных защитников. Чаще ходите в церковь и подайте за здоровье родных. Ирина перенесет все операции без осложнений. Проблемы с ногами тоже скоро будут позади. Большинство диагнозов - последствия тяжелых родов. Покажите дочек остеопату. Это поможет избавиться от болезней. Старшая - порадует успехами в школе. Верьте в своего ребенка. Это придаст ей уверенность в себе. Она прославит ваш род.